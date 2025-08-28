C'est une grande annonce que vient de faire le ministère des Armées. À compter du 1er septembre 2025, une entité unique, le Commissariat au numérique de défense (CND), regroupera les compétences de la Direction générale du numérique et des systèmes d’information et de communication (DGNUM), de l'Agence du numérique de défense (AND) et de la Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et de communication (DGNUM). C'est le général de corps d'armée Erwan Rolland qui en prend la tête, pour améliorer l'efficience des forces armées au combat.