Le ministère des Armées a officialisé, jeudi, la création au 1er septembre du Commissariat au numérique de défense (CND). Cette nouvelle agence regroupera les compétences de plusieurs autres agences.
C'est une grande annonce que vient de faire le ministère des Armées. À compter du 1er septembre 2025, une entité unique, le Commissariat au numérique de défense (CND), regroupera les compétences de la Direction générale du numérique et des systèmes d’information et de communication (DGNUM), de l'Agence du numérique de défense (AND) et de la Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et de communication (DGNUM). C'est le général de corps d'armée Erwan Rolland qui en prend la tête, pour améliorer l'efficience des forces armées au combat.
Le CND va absorber trois grandes entités numériques des armées
Dès lundi, le Commissariat au numérique de défense (CND) deviendra donc l'unique pilote du secteur pour le ministère. Annoncée aux médias ce 28 août, la réforme, dont les textes ont été publiés le 6 août, place la nouvelle structure sous l'autorité directe du ministre des Armées.
Pour diriger ce pôle stratégique, le général de corps d'armée Erwan Rolland a donc été nommé commissaire au numérique de défense lors du conseil des ministres qui s'est déroulé mercredi 27 août. Il sera épaulé par l'ingénieur général hors classe de l'armement Lionel Morin, qui prendra ses fonctions de commissaire adjoint à la même date.
Le CND va littéralement absorber les structures existantes, pour améliorer l'efficience des armées. Il regroupera ainsi les missions et les ressources de la DGNUM, de la DIRISI et de l'Agence du numérique de défense (AND). Un grand ménage pour plus de cohérence et de réactivité.
Préparer l'armée française aux guerres de demain
Le ministère veut s'adapter aux leçons des conflits récents, où le champ de bataille oppose davantage les technologies. Le CND devra par exemple fournir un appui numérique « performant et résilient » aux opérations, et faciliter la construction du futur système de combat connecté.
Même si elle est tournée vers l'avenir, la nouvelle agence est promise à la multiplication des casquettes. Elle a aussi pour mission d'assurer le fonctionnement numérique quotidien du ministère. Notons également que l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense (AMIAD), à l'origine de nombreux projets des armées françaises, rejoindra le CND en 2026, ce qui confirme, s'il fallait encore le prouver, toute l'importance de l'IA dans la stratégie militaire.
Pour mener à bien ces transformations, les moyens financiers seront au rendez-vous. Le ministère rappelle que la Loi de programmation militaire 2024-2030 a prévu une enveloppe colossale de 20 milliards d'euros entièrement consacrée au numérique. De quoi financer les ambitions de ce nouveau super-commissariat.