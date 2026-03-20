Plusieurs associations de défense des libertés numériques avaient attaqué en justice l'autorisation accordée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), estimant qu'elle faisait courir un risque réel aux données médicales des Français en les confiant à une filiale de Microsoft. Ce 20 mars 2026, le Conseil d'État a tranché en faveur de l'autorité hexagonale. Les informations de santé extraites du système national des données de santé (SNDS) restent bien sur le sol français, et les rares transferts techniques résiduels sont couverts par le RGPD.