L'Université de Cologne a planché sur une question brûlante pour le compte de Berlin : dans quelle mesure les autorités américaines peuvent-elles mettre la main sur des données stockées hors de leur territoire ? La réponse des juristes allemands ne laisse guère de place au doute. Le Stored Communications Act, musclé par le Cloud Act, et la fameuse Section 702 du FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), prolongée par le Congrès américain jusqu'en avril 2026 au minimum, donnent un blanc-seing aux agences US.