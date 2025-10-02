Cloud Act, FISA, Privacy Shield… Derrière ces acronymes, on retrouve des textes qui permettent aux autorités américaines d'accéder aux données hébergées par les géants du Coud, quelle que soit leur localisation géographique. Même hébergées physiquement en Europe, vos données ne sont pas à l'abri et peuvent être accessibles aux autorités de l'oncle Sam, si votre prestataire dépend du droit US. Une vulnérabilité structurelle qui ne concerne plus seulement les grands groupes, mais aussi les PME et start-up françaises.