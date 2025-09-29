Depuis le retour de Trump au pouvoir, les relations entre l'UE et les États-Unis traversent une crise majeure. Celle-ci s'est traduite par un accord commercial déséquilibré en juillet 2025 imposant 15% de droits de douane sur les produits européens. De son côté, le Cloud Act américain, entré en vigueur en 2018, permet aux autorités américaines d'accéder librement aux données européennes stockées chez les géants technologiques américains. Cette pratique crée un conflit direct avec le RGPD et compromet donc la souveraineté numérique européenne.

L'Autorité bancaire européenne soulignait déjà l'année dernière que ces tensions géopolitiques pouvaient avoir un impact considérable sur les banques de l'UE. Selon Bank Automation News, via WebProNews, la migration vers des clouds européens est en marche. Deutsche Bank et BNP Paribas ont ainsi commencé à explorer des partenariats avec des fournisseurs cloud européens tels qu'OVHcloud et Scaleway pour garantir la conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

La Fondation Carnegie œuvrant pour la paix internationale recommande d'augmenter les investissements dans les infrastructures numériques domestiques pour contrer la dominance américaine. Bien évidemment, il s'agit de rester compétitif, mais c'est d'autant plus vrai sur le secteur de la finance. À titre d'exemple, les banques reposent sur des modèles d'IA américains pour détecter les fraudes et procéder à des analyses client. Or, on le sait, le gouvernement américain veut désormais contrôler l'exportation des puces nécessaires à faire tourner les algorithmes d'intelligence artificielle.