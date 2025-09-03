L'architecture proposée par SAP repose sur trois composants distincts. La première solution, SAP Cloud Infrastructure, s'appuie sur un réseau propriétaire déployé dans les centres de données européens de l'entreprise. De cette manière, l'ensemble des données clients demeurent physiquement et juridiquement dans l'Union européenne.

La seconde option, SAP Sovereign Cloud On-Site, installe l'infrastructure directement dans les centres de données des clients tout en conservant l'exploitation technique sous la responsabilité de SAP. Cette modalité vise les environnements les plus sensibles où le contrôle physique local constitue une exigence absolue.

Le troisième volet concerne Delos Cloud, la filiale allemande détenue intégralement par SAP et certifiée par le BSI, l’Office fédéral de la sécurité des technologies de l’information allemand. Bien que cette solution utilise la technologie Azure de Microsoft, SAP maintient le contrôle opérationnel complet, et cela inclut la gestion des mises à jour de sécurité et l'isolation réseau.

Thomas Saueressig, membre du directoire de SAP, précise que cette approche répond à quatre dimensions de souveraineté : données, opérationnelle, technique et juridique. D'ailleurs, pour éliminer tout risque de compromission, l'entreprise recrute exclusivement des techniciens européens pour la mise en place et la gestion de ces infrastructures.