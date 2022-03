Joe Biden et l'Europe "relancent" le Privacy Shield, autour du transfert des données personnelles hors UE

D'une certaine manière, nous pourrions presque dire que oui, le « Privacy Shield » est relancé. Ce mécanisme, invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne en 2020 et le fameux arrêt Schrems II, voulait que l'on puisse transférer des données personnelles vers les États-Unis sans restrictions particulières. Depuis, des mesures supplémentaires ont été déployées, et les clauses contractuelles types ont été renforcées, avec le RGPD au milieu de tout ça. En somme : oui, les responsables de traitement et les sous-traitants peuvent transférer des données hors de l'UE, mais à condition d'assurer un niveau de protection des données suffisant et approprié. Une obligation qui chagrine des géants comme Facebook (Meta) depuis de nombreux mois. Il y a quelques jours, Européens et Américains ont trouvé un terrain d'entente.