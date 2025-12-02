Lorsque vous transférez des données personnelles vers un fournisseur américain, le RGPD impose de vérifier plusieurs points. Vous devez pouvoir démontrer que les données restent protégées et que vous respectez les droits des personnes concernées. Cela implique de connaître le type de données transférées, la finalité de leur traitement et les mesures techniques appliquées.

Le Cloud Act, voté aux États-Unis en 2018, permet aux autorités américaines d’obtenir l’accès aux données détenues par les prestataires américains, même si ces données sont stockées en Europe. Vos clients peuvent s’inquiéter de cette possibilité. Vous devez expliquer clairement quelles protections sont en place et quelles limites existent.

Dans vos échanges, précisez les moyens que vous utilisez pour réduire le risque. Cela peut inclure le chiffrement des données de bout en bout, la séparation des environnements selon la sensibilité, ou l’application de procédures d’audit régulières. Décrivez également les clauses contractuelles que vous avez négociées avec le prestataire pour encadrer l’accès aux données.

Vous pouvez présenter ces informations de manière simple. Par exemple : « Nous hébergeons vos données sur des serveurs situés en Europe. Elles sont chiffrées et les accès sont limités à nos équipes certifiées. Les clauses contractuelles avec notre fournisseur interdisent la divulgation sans contrôle légal strict ».

Enfin, vous pouvez montrer que vous suivez les recommandations des autorités européennes de protection des données. La CNIL publie régulièrement des guides et des fiches pratiques sur l’usage des services cloud américains. N'hésitez pas à mentionner ces sources auprès de vos clients, cela ne pourra que donner plus de poids à votre réponse.