Les donneurs d'ordre exigeant de leurs sous-traitants une conformité rigoureuse. Une PME qui veut rester dans la chaîne de valeur doit prouver qu'elle respecte les obligations sociales, fiscales, environnementales et de protection des données.
Offre partenaire
Protection avancée des e-mails, des calendriers, des mots de passe, du réseau… de votre entreprise grâce à la suite d'applications professionnelles sécurisées.
Offre partenaire
La sous-traitance est partie intégrante de notre économie et concerne de nombreuses entreprises. En 2024, selon la fondation MMA, 38 % d'entre elles y avaient recours. Aujourd'hui, sans le respect de la conformité les PME qui veulent décrocher et sécuriser des contrats peuvent… raccrocher. En clair, elles doivent être « compliant » c'est-à-dire posséder et pouvoir présenter tous les documents légaux à jour : extrait Kbis récent, attestations Urssaf, certificats d'assurance, mais aussi preuves d'engagements RSE et de conformité aux règles de protection des données personnelles. Sans cette démonstration claire, la porte de nombreux marchés se ferme souvent sans explication directe.
Connaître les attentes de vos clients
Vos clients veulent des preuves concrètes que votre PME respecte bien les règles en vigueur. Ils vérifient vos obligations sociales comme le paiement des cotisations ou les déclarations Urssaf. La conformité fiscale, la gestion des données personnelles (RGPD), la cybersécurité et vos engagements RSE sont également scrutés. Chaque donneur d'ordre à ses propres priorités. Par exemple, un groupe industriel privilégiera souvent les certifications qualité et environnementales comme ISO 9001 ou ISO 14001. Un acteur public mettra l'accent sur la conformité sociale et la protection des données. Certains demandent des questionnaires internes ou conduisent des audits sur ces sujets. Il est important de demander dès le début la grille précise des documents attendus. Gardez un tableau simple avec les points à vérifier pour chaque client.
Préparer un dossier de conformité complet
Votre dossier doit rassembler tous les documents indispensables. Établissez par l'essentiel : extrait Kbis de moins de trois mois, attestations Urssaf, justificatifs fiscaux, assurance responsabilité civile. Ces documents prouvent que votre PME fonctionne correctement. Ajoutez vos documents internes : charte éthique, plan de vigilance, politique RSE simplifiée, certificats qualité et environnemental. Organisez ces fichiers dans un dossier numérique clair, par thème.
Voici quelques exemples pratiques de documents à intégrer dans votre dossier :
- L'attestation de vigilance Urssaf, renouvelée tous les 6 mois, certifie que vous êtes à jour dans vos cotisations sociales ;
- Le justificatif d'immatriculation (Kbis) daté de moins de 3 mois garantit l'existence légale de l'entreprise ;
- L'attestation de régularité fiscale signale la conformité quant aux paiements d'impôts et TVA ;
- Une liste nominative des salariés étrangers peut être exigée en fonction des règles sectorielles ;
- Les certificats qualité comme ISO 9001 ou 14001 renforcent la crédibilité lors des appels d'offres.
Les plateformes sécurisées (Ariba, Kimoce, IBM Emptoris) facilitent le stockage et le partage de ces pièces, pour éviter des pertes et des doublons. Mettez à jour votre dossier au moins deux fois par an, idéalement tous les 6 mois.
Faire vivre la conformité dans votre entreprise
La conformité ne doit pas seulement exister sur le papier. Vos équipes doivent comprendre les attentes des clients et savoir commenter et répondre. Une formation annuelle sur les bases juridiques, sociales, RGPD et cybersécurité améliore la vigilance et évite les erreurs. Cette formation peut prendre la forme d'ateliers internes ou de sessions en ligne.
Avec un audit interne programmé chaque année vous pouvez identifier ce qui manque ou expire. Contrôlez les attestations, les certificats, vos contrats et les justificatifs des sous-traitants que vous employez. Cette double vigilance diminue les risques de sanctions et vous offre une sérénité avant un audit client.
Pour faciliter ce suivi, créez un tableau avec les dates d'échéance et les responsables partagés de chaque pièce. Une alerte automatisée par mail améliore l'efficacité.
Utiliser les outils numériques
Les outils numériques facilitent la gestion documentaire et les rappels. L'Urssaf propose un portail pour télécharger les attestations sociales officielles. Des logiciels comme ConformIT ou Zeendoc centralisent tous les documents et envoient des notifications avant les délais d'expiration.
Avec des plateformes RSE telles qu'Ecovadis ou Afnor vous pourrez montrer vos progrès aux clients tout en particulier vos charges administratives. Ces outils établissent une partition ou un label qui devient un atout commercial.
Vous pouvez également automatiser la collecte des preuves de conformité via un outil intégré à votre CRM ou ERP. Certains paramètres envoient automatiquement un mail de rappel aux responsables internes avant chaque renouvellement d'attestation. Ce système limite le risque humain et optimise le temps passé sur la conformité.
Rendre la conformité visible
Rendez vos efforts évidents pour vos clients. Dès la réponse à une consultation, mentionnez vos certifications et engagements RSE. Ajoutez un encart ou un curriculum vitae dans vos documents commerciaux (offres, devis, site web).
Sur votre site internet ou vos profils LinkedIn et Viadeo, affichez vos labels et vos politiques simplifiées. Publier les attestations clés dans un espace dédié pour éviter les demandes répétitives et faire preuve de transparence et d'organisation.
Certaines PME proposent également d'inclure une page actuelle présentant leurs évolutions en matière de qualité et de conformité.
Anticiper la réglementation
Gardez un œil sur la réglementation pour éviter les mauvaises surprises. Par exemple, le décret 2023-1350 adapte les obligations en formation professionnelle et plafonne le volume de sous-traitance dans certains marchés publics. La CNIL sanctionne régulièrement le non-respect du RGPD avec des amendes parfois lourdes.
Consultez régulièrement les sites officiels de la CNIL, Bpifrance, et vos chambres consulaires pour recevoir des alertes et guides pratiques. Ce suivi permet d'anticiper et de préparer rapidement les évolutions.
La proactivité est un signe de confiance supplémentaire et une assurance contre les sanctions.
Organisateur de vos relations avec les clients
Échangez régulièrement avec vos donneurs d'ordre. Une réunion annuelle permet de clarifier les attentes et d'actualiser les documents. Si plusieurs clients exigent les mêmes audits, proposez une harmonisation sur la fréquence ou le périmètre.
Conservez soigneusement les preuves d'envoi des documents : accusés de réception, échanges par mail, dossiers partagés en cloud avec historique. Ces traces attestent de votre sérieux en cas de contestation.
Et pour simplifier les échanges et limiter les demandes redondances, misez sur un espace de partage sécurisé.
Communiquer vos efforts et progrès
Informez régulièrement vos clients de vos avancées. Une publication sur LinkedIn, une lettre d'information ou un encart dans le bilan de l'entreprise suffit.
Mentionnez vos formations, les nouvelles attestations obtenues et vos améliorations dans la politique RSE. Ces messages brefs montrent que la conformité fait partie intégrante de votre gestion.
La cohérence dans la communication renforce la confiance et différencie votre PME.
Selon le Baromètre RGPD des PME et ETI 2024 réalisé par Mission RGPD et France Num, seulement 5,5% des entreprises maîtrisent pleinement leurs risques liés à la protection des données personnelles. Ce baromètre s'appuie sur plus de 300 diagnostics réalisés en 2023 par des PME françaises.