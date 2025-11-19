Votre dossier doit rassembler tous les documents indispensables. Établissez par l'essentiel : extrait Kbis de moins de trois mois, attestations Urssaf, justificatifs fiscaux, assurance responsabilité civile. Ces documents prouvent que votre PME fonctionne correctement. Ajoutez vos documents internes : charte éthique, plan de vigilance, politique RSE simplifiée, certificats qualité et environnemental. Organisez ces fichiers dans un dossier numérique clair, par thème.

Voici quelques exemples pratiques de documents à intégrer dans votre dossier :

L'attestation de vigilance Urssaf, renouvelée tous les 6 mois, certifie que vous êtes à jour dans vos cotisations sociales ;

Le justificatif d'immatriculation (Kbis) daté de moins de 3 mois garantit l'existence légale de l'entreprise ;

L'attestation de régularité fiscale signale la conformité quant aux paiements d'impôts et TVA ;

Une liste nominative des salariés étrangers peut être exigée en fonction des règles sectorielles ;

Les certificats qualité comme ISO 9001 ou 14001 renforcent la crédibilité lors des appels d'offres.

Les plateformes sécurisées (Ariba, Kimoce, IBM Emptoris) facilitent le stockage et le partage de ces pièces, pour éviter des pertes et des doublons. Mettez à jour votre dossier au moins deux fois par an, idéalement tous les 6 mois.