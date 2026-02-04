Les Big Tech au service de Trump pour traquer et intimider ses détracteurs

Le DHS s'appuie sur les "subpoenas administratifs", c'est-à-dire, des demandes de données signées directement par l'agence fédérale, sans autorisation préalable d'un juge. Cet outil existe depuis des décennies, mais son utilisation pour cibler des critiques politiques inquiète les organisations de défense des libertés civiles. Contrairement à un mandat judiciaire classique, le subpoena administratif ne permet pas d'obtenir le contenu des messages ou des emails. En revanche, il donne accès à toutes les métadonnées d'un compte : heures et lieux de connexion, adresses IP, types d'appareils, emails associés, parfois même des numéros de cartes bancaires ou de sécurité sociale.

C'est ce qui est arrivé à l'utilisateur derrière le compte Instagram @montcowatch. Celui-ci partage des informations sur les raids de l'agence d'immigration ICE. Le DHS a envoyé un subpoena à Meta pour identifier la personne derrière ce compte, en invoquant un signalement pour le moins ironique selon lequel des agents ICE seraient eux-mêmes "traqués". L'ACLU (American Civil Liberties Union), l'organisation américaine de défense des libertés civiles, qui représente l'administrateur du compte, a répondu qu'aucune preuve d'infraction n'existait et que filmer la police, diffuser ces images et le faire anonymement relevaient du Premier Amendement. Face au recours juridique, le DHS a finalement retiré sa demande sans explication, comme pour au moins quatre autres comptes Instagram critiques des opérations gouvernementales.

Le Washington Post a également documenté le cas d'un retraité américain. Ce dernier a envoyé un email à un avocat du DHS au sujet de l'expulsion d'un Afghan ayant soutenu les États-Unis. Cinq heures plus tard, il recevait une notification de Google : ses données avaient été réclamées par subpoena administratif. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Deux semaines après, des agents fédéraux se sont présentés à son domicile pour l'interroger sur cet email, tout en reconnaissant qu'il ne violait aucune loi. Le subpoena demandait l'historique complet de ses sessions en ligne, ses adresses IP et physiques, la liste des services utilisés, ainsi que tout identifiant lié à son compte.