Le mouvement ne se limite d'ailleurs plus aux ministères, puisque de plus en plus de collectivités territoriales et d'opérateurs publics rejoignent le dispositif, avec 27% de structures supplémentaires enregistrées en un an. Et le symbole le plus fort se situe peut-être ailleurs. En février, le gouvernement a annoncé que la Plateforme des données de santé (le Health Data Hub), qui centralise les informations médicales de millions de Français, sera migrée vers un cloud souverain de confiance d'ici 2027. En attendant, c'est Microsoft qui garde la main, le Conseil d'État l'a rappelé pas plus tard que la semaine dernière.