Bleu, de son côté, est actuellement en pleine course vers la qualification SecNumCloud 3.2 de l'ANSSI. Ce sésame, le plus exigeant en France pour les infrastructures cloud, garantit trois choses. Il prévoit un hébergement en Europe, une administration par des entités européennes, et l'application exclusive du droit européen. Une sorte de triple verrou juridique et technique dont peuvent se prévaloir une poignée d'acteurs cependant, comme OVHcloud, Oodrive, Outscale et Docaposte.