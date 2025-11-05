La compagnie EDF vient de franchir une étape de plus sur le chemin qui la mènera, un jour peut-être, vers la pleine souveraineté numérique. Le groupe a officialisé, mercredi 5 novembre, la création de son cloud de confiance et la désignation ses partenaires. EDF s'entoure de BLEU avec sa propre solution, et S3NS, née de l'alliance entre Thales et Google Cloud. L'entreprise se fixe l'objectif de sécuriser les données les plus sensibles du groupe, le tout dans un contexte de relance nucléaire, en échappant à toute législation extra-européenne.