Le géant américain Cisco annonce la création de son « infrastructure souveraine critique », destinée aux organisations européennes qui gèrent des données ultra-sensibles. Un enjeu crucial, aujourd'hui plus que jamais.
Car la souveraineté numérique européenne est un sujet hautement stratégique, d'autant plus dans un contexte géopolitique défavorable. Cela touche à la sécurité nationale, mais aussi à la compétitivité économique et à la confiance des citoyens, poussant les entreprises du Vieux Continent à privilégier des infrastructures locales, à l'instar des banques qui se ruent vers des solutions cloud européennes.
Empêcher les ingérences extérieures
Cisco a décidé d'agir pour mieux s'adapter à cette tendance. Sa nouvelle infrastructure souveraine doit permettre aux hôpitaux, banques, fournisseurs d'énergie et services publics de garder la main sur leurs données les plus sensibles, de garantir la continuité de leurs services critiques et de se protéger des acteurs tiers.
« Aujourd'hui, nous renforçons encore davantage notre engagement à soutenir l'avenir numérique de l'Europe », assure Oliver Tuszik, vice-président exécutif et directeur commercial chez Cisco, dans un communiqué de presse. Ainsi, cette offre fonctionne dans un environnement isolé du réseau extérieur, installée directement chez le client.
Mieux encore, elle bénéficie de certifications européennes et, une fois déployée, Cisco n'y a plus aucun accès : la gestion repose entièrement sur l'organisation utilisatrice. « Nos clients européens obtiennent ce qu'ils demandaient : plus de choix et de contrôle sur leurs données et leurs systèmes les plus sensibles », poursuit le dirigeant.
Des données sensibles pour l'IA
Le lancement de cette infrastructure répond aussi aux enjeux de souveraineté liés à l'intelligence artificielle (IA). Les acteurs européens peuvent désormais utiliser leurs données les plus sensibles pour développer et faire tourner leurs propres modèles d'IA sans crainte d'ingérence extérieure, promet Cisco.
« Si demain, un gouvernement, étranger ou national, exigeait que Cisco lui remette les données clients issues d'un déploiement d'infrastructure critique souveraine, nous n'aurions qu'une seule réponse à lui donner : nous ne pouvons pas », illustre le groupe. « Nous ne gérons pas, n'accédons pas et ne contrôlons pas cette infrastructure. Celle-ci relève entièrement de la responsabilité du client », souligne-t-il.
Cette annonce intervient quelques jours après que le géant allemand SAP ait révélé le lancement de son cloud européen souverain à hauteur de 23 milliards d'euros, témoignant de l'accélération des investissements pour garantir à l'Europe une autonomie technologique face aux géants chinois et américains notamment.