« Si demain, un gouvernement, étranger ou national, exigeait que Cisco lui remette les données clients issues d'un déploiement d'infrastructure critique souveraine, nous n'aurions qu'une seule réponse à lui donner : nous ne pouvons pas », illustre le groupe. « Nous ne gérons pas, n'accédons pas et ne contrôlons pas cette infrastructure. Celle-ci relève entièrement de la responsabilité du client », souligne-t-il.