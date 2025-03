Dans le secteur de la tech, c'est actuellement à qui mettra le plus de milliards sur la table. À ce jeu évidemment, il est difficile de faire plus que les États-Unis, avec au sommet des investissements le fameux projet Stargate à 500 milliards d'euros. Mais au niveau européen, on réfléchit aussi à ouvrir le portefeuille, que ce soit dans le secteur des semi-conducteurs, ou bien, comme on le voit aujourd'hui, dans l'IA ou la cybersécurité.