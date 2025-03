lepef32

« « Nous planifions les prochaines étapes du Chips Act, car nous constatons que nous n’atteignons pas les objectifs que nous nous sommes fixés, et qu’il faut donc en faire plus » »

Quel hubris quand meme !

On est presque dans le « si le communisme ne marche pas c’est qu’il n’y a pas assez de communisme … »

Il ne faudrait quand meme pas s’interroger sur des causes structurelles plus profondes du décrochage technologique de l’Europe … par exemple la grande difficulté qu’il y a de payer correctement les hauts profils et le niveau des impots de maniere generale ect