La certification SecNumCloud confirme que la solution Cloud Avenue SecNum d'Orange Business, la branche entreprise de l'opérateur télécom historique, est une sorte de forteresse numérique. Elle est proposée en versions mutualisée et dédiée, et répond désormais aux exigences les plus strictes de l'écosystème français. L'industrie, la santé, la défense, le bancaire et les services publics disposent d'une nouvelle alternative crédible, qui se veut « souveraine » aux yeux de l'ANSSI.