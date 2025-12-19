Qesaco

J’ai lu hier que le Ministère de l’intérieur a été hacké mais aussi la CPAM !

Tous les jours, les sites d’acteurs majeurs sont hackés alors mettre en avant cette société de cybersécurité aurait un sens si , enfin, on arrêtait de lire quotidiennement que Pierre, Paul, Jacques ont été hackés . On ne parle jamais des responsables des ces entreprises hachées, c’est jamais la faute à personne ?

Je n’y connais pas grand chose mais j’imagine qu’un hacker cherche des failles, les trouve et les exploite quand il vise un site , non ?

Les DSI des sociétés, organismes ou leurs prestataires ESN n’ont pas les compétences et connaissances pour faire le même travail sur leur propre site et le protéger ?

On dirait que les gens compétents sont du côté obscur et utilisent les failles des sites, programmes élaborés par ceux dont c’est le métier du bon coté de la Force .

C’est troublant que lex propriétaires / utilisateurs de sites ne trouvent pas les failles de ce qu’ils gèrent et que des quidam cachés à distance y parvienne ???