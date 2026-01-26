Il y a, bien entendu, l'argument financier, plus qu'important. Chaque tranche de 100 000 agents qui abandonne une solution sous licence permet d'économiser un million d'euros par an. Le ministre David Amiel l'assume : « Nous ne pouvons pas prendre le risque de voir nos échanges scientifiques, nos données sensibles, nos innovations stratégiques exposées à des acteurs non-européens. La souveraineté numérique c'est à la fois un impératif pour nos services publics, une opportunité pour nos entreprises et une assurance contre les menaces futures. » Le message est clair, plus que jamais peut-être.