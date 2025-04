La France veut moderniser ses services publics, et cela passe évidemment par l'IA générative et plus globalement le numérique ! Après un Sommet pour l'Action sur l'intelligence artificielle plein de promesses, l'État français a lancé lundi 7 avril un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour dénicher les meilleures solutions d'intelligence artificielle générative. L'objectif ? Moderniser les services publics en s'appuyant sur les technologies les plus avancées, tout en respectant la souveraineté numérique française. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mai 2025.