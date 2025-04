L'IA pourrait accentuer les inégalités entre les pays. La CNUCED constate que les avantages économiques et technologiques sont concentrés entre les mains d'un petit nombre de nations et d'entreprises. Par exemple, 40 % des dépenses mondiales en recherche et développement proviennent d'une centaine d'entreprises, situées principalement aux États-Unis et en Chine. Cette concentration des investissements et des avancées technologiques pourrait laisser les autres pays à la traîne.

Cette situation risque d'engendrer un fossé technologique. Les pays les plus avancés en matière d'IA bénéficient de gains de productivité et d'innovation, tandis que les pays en développement peinent à suivre le rythme. Certaines grandes entreprises technologiques affichent une valeur boursière comparable au PIB de continents entiers comme l'Afrique, ce qui renforce la concentration des richesses. Les pays du Sud pourraient devenir encore plus dépendants des puissances technologiques.

Un grand nombre de pays en développement sont tenus à l'écart des discussions internationales sur la gestion de l'IA. Le rapport de la CNUCED révèle que 118 nations ne participent pas aux négociations mondiales sur cette technologie. Cette exclusion limite leur accès aux infrastructures, aux règles éthiques et aux ressources nécessaires pour une adoption équitable. « L’IA peut être un catalyseur de progrès, mais seulement si les pays façonnent activement sa trajectoire », précise le rapport. La collaboration internationale est donc primordiale pour que les bénéfices de l'IA soient partagés de manière équitable. « Cela nuit aux personnes vulnérables et aux pauvres », a déclaré Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la CNUCED. « Le commerce ne doit pas devenir une nouvelle source d'instabilité. Il doit servir le développement et la croissance mondiale », poursuit-elle.

La CNUCED propose différentes pistes d'action : création d'infrastructures partagées, utilisation de modèles open source et mise en place de mécanismes de transparence. Ces mesures permettraient de réduire les déséquilibres actuels et de faciliter l'intégration des pays en développement dans cette révolution technologique. La mise en place de règles à l'échelle mondiale pourrait offrir un espace de discussion inclusif et favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les pays.

La CNUCED appelle par ailleurs les décideurs à reconsidérer les tarifs douaniers imposés aux pays vulnérables, car ces mesures pourraient infliger de grandes souffrances à des millions de personnes. Il est donc primordial de trouver un équilibre entre la promotion du progrès technologique et la protection des populations les plus fragiles. Une croissance inclusive est synonyme de stabilité et de prospérité partagée.

Les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement – responsables respectivement de seulement 1,6 % et 0,4 % du déficit – sont touchés par les mesures protectionnistes. Ils ne contribueront ni à rééquilibrer le déficit commercial ni à générer des recettes significatives, mais seront davantage fragilisés par ces décisions, comme le souligne le rapport de la CNUCED.

« L'heure est à la coopération, et non à l'escalade », insiste Rebeca Grynspan. « Les règles du commerce mondial doivent évoluer pour tenir compte des défis actuels, mais elles doivent le faire en plaçant la prévisibilité et le développement au cœur de leurs préoccupations, afin de protéger les plus vulnérables », conclut-elle.