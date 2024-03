Le premier cadre éthique mondial sur l'IA ? Les Nations Unies statuent enfin !

Cette résolution soulève également des questions sensibles, notamment celles portant sur l'utilisation responsable de l'IA dans certains secteurs : militaires et sécuritaires particulièrement. Linda Thomas-Greenfield est Ambassadrice et Représentante permanente des États-Unis auprès de l'ONU. Elle a indiqué que « le dialogue inclusif et constructif qui a conduit à cette résolution servirait de modèle pour les conversations futures sur les défis de l’IA dans d’autres domaines, par exemple en ce qui concerne la paix et la sécurité et l’utilisation militaire responsable de l’autonomie de l’IA ». On aimerait sincèrement que cela soit le cas.