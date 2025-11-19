L'Europe reprend-elle enfin et pour de bon la main sur son destin numérique ? Mardi, à l'occasion du Sommet sur la souveraineté numérique européenne, les gouvernements français et allemand ont annoncé un partenariat public-privé avec la start-up de l'IA, Mistral AI, et le quatrième éditeur de logiciels du globe, SAP. Le but de la démarche est d'aboutir au déploiement de solutions d'intelligence artificielle souveraineté dans l'administration, pour réduire la dépendance européenne aux technologies américaines et asiatiques.