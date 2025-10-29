L'Europe en a assez d'être spectatrice. Alors que plus de 80% des technologies et infrastructures numériques utilisées sur le continent proviennent de fournisseurs extra-européens, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie veulent parler d'une même voix. Les quatre nations ont officialisé, ce mercredi 29 octobre, la création de l'EDIC Digital Commons, un consortium validé par Bruxelles pour co-développer des alternatives ouvertes dans l'IA, le cloud ou la cybersécurité. Le lancement officiel aura lieu le 11 décembre prochain à La Haye.