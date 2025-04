Le programme pour une Europe numérique (DEP) va maintenant financer des technologies utilisables à la fois dans le civil et dans la défense. L'accent sera mis sur les « gigausines d'IA », des infrastructures qui permettront de développer plus rapidement des technologies avancées pour ces deux secteurs. Et pour faciliter l'accès aux financements, un nouvel outil appelé « Get Funding » regroupera toutes les opportunités disponibles sur une seule plateforme.