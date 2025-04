Notre récent article sur la modernisation des chars Leclerc annonçait l'arrivée de l'intelligence artificielle dans ces mastodontes d'acier. Le Commandement du combat futur (CCF) a précisé cette semaine l'apport de l'IA pour l'appareil, et les contours de son futur viseur. Comme l'indique le CCF, « l'intégration de l'IA procurera de meilleures performances d'observation et de détection à l'équipage du char Leclerc. » De quoi propulser le blindé trentenaire au rang des systèmes d'armes les plus sophistiqués au monde, avec un calendrier désormais bien établi.