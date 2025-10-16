Déjà redoutablement efficace pour retranscrire et résumer vos conversations, l'appli Plaud s'offre une version 3.0 truffée d'innovations. Nouvelle interface, fonctions plus intelligentes, assistants IA revisités... La start-up veut transformer chaque échange en véritable matière exploitable.
Vous vous rappelez de ces gadgets IA, commercialisés par Plaud, capables d'enregistrer vos réunions, vos appels ou vos rendez-vous de boulot ? Eh bien, l'application qui les rend vraiment utiles franchit un nouveau cap. Plaud 3.0, disponible dès aujourd'hui sur iOS et Android, repense la prise de notes intelligente avec un objectif clair : amplifier l'intelligence humaine sans la remplacer.
3 000 modèles de résumés et un assistant toujours plus malin
Cette nouvelle mouture mise sur une approche multimodale. En effet, il est désormais possible d'interagir avec l'appli par la voix, le texte ou, encore, via des fichiers et documents externes. Le résultat ? Une expérience plus fluide, naturelle, et surtout beaucoup plus contextuelle. Plaud introduit aussi une fonction Surlignages, pratique pour marquer en direct les moments clés d'une réunion ou d'un appel. Ainsi, vous ne devrez plus galérer à rechercher le passage dans vos enregistrements audio "où le client a changé d'avis".
L'interface de Plaud est toujours découpée de la même façon : à gauche vos fichiers/enregistrements/retranscriptions, au milieu la gestion de votre abonnement, des réglages et des 3 000 modèles de résumés intelligents disponibles. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Mais la vraie nouveauté réside dans la puissance de traitement. Avec plus de 3 000 modèles de résumés intelligents, Plaud 3.0 adapte automatiquement ses synthèses à toutes les situations : réunion d'équipe, entretien RH, conférence, consultation médicale ou cours. De quoi faire gagner un temps précieux à ceux qui doivent retranscrire leurs échanges vocaux à la fin de chaque journée de travail ou d'études.
L'assistant conversationnel Ask Plaud (anciennement Ask AI) évolue lui aussi. Plus contextuel, plus collaboratif, il aide désormais à trier, reformuler et exploiter les données issues des conversations retranscrites. Le tout dans une interface entièrement repensée, plus claire et mieux adaptée aux usages pros.
Et si la nouvelle version Web reste pour l'instant réservée aux utilisateurs de Windows, la start-up promet d'élargir rapidement l'accès à d'autres plateformes comme macOS.
Ce que je pense de cette nouvelle version
Ayant toujours sous la main le Plaud NotePin, voici mon ressenti sur cette nouvelle interface. Si les nouvelles fonctions enrichissent un outil déjà ultra efficace et complet (j'adore personnellement le nouveau champ de recherche Ask Plaud qui permet de questionner rapidement l'IA sur n'importe quel point de l'enregistrement audio), je dois dire que l'ergonomie, elle, en prend un coup.
L'interface de l'appli Plaud est devenue assez tristounette. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Tout paraît soudainement beaucoup plus aseptisé : il n'y a quasiment plus de couleur. Seuls le bouton de génération des transcriptions et l'effet visuel associé viennent encore illuminer l'ensemble. On se retrouve avec une interface flat design entre le Modern UI de Microsoft et le Material Design de Google, mais en version monochrome. Heureusement, ce ressenti visuel n'enlève rien à la qualité des retranscriptions ni à celle des résumés générés par l'application.
Bien que je l'utilise peu, l'appli Web gagne pour sa part en informations et ne sombre pas dans un design full monochrome. La seule fonction que Plaud n'a toujours pas ajoutée, et qui serait pourtant pertinente pour ceux qui se satisfont des micros de leur smartphone, ce serait la possibilité de souscrire un abonnement et d'utiliser l'appli comme si l'on possédait un produit de la marque. Peut-être à la V4 ?
- Des retranscriptions très fidèles
- Une captation irréprochable
- Son design et l'accroche magnétique