Mais la vraie nouveauté réside dans la puissance de traitement. Avec plus de 3 000 modèles de résumés intelligents, Plaud 3.0 adapte automatiquement ses synthèses à toutes les situations : réunion d'équipe, entretien RH, conférence, consultation médicale ou cours. De quoi faire gagner un temps précieux à ceux qui doivent retranscrire leurs échanges vocaux à la fin de chaque journée de travail ou d'études.

L'assistant conversationnel Ask Plaud (anciennement Ask AI) évolue lui aussi. Plus contextuel, plus collaboratif, il aide désormais à trier, reformuler et exploiter les données issues des conversations retranscrites. Le tout dans une interface entièrement repensée, plus claire et mieux adaptée aux usages pros.

Et si la nouvelle version Web reste pour l'instant réservée aux utilisateurs de Windows, la start-up promet d'élargir rapidement l'accès à d'autres plateformes comme macOS.