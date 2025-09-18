Mais ce n'est pas tout : Zoom travaille également sur des avatars photo-réalistes, qui pourront prendre la place des utilisateurs si ceux-ci ne souhaitent pas être filmés. L'option devrait être disponible d'ici la fin de l'année. Elle est, toutefois, à prendre avec des pincettes, car les risques de deepfake sont, à l'heure actuelle, importants. Des avatars IA chargés d'accueillir les participants lors des réunions et des agents IA compatibles avec le protocole standard open source MCP sont également dans les tuyaux.