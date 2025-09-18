La conférence Zoomtopia bat son plein et Zoom en a profité pour dévoiler de nombreuses fonctionnalités IA. L'objectif est simple : concurrencer les suites de productivité.
Récemment touché par une faille critique, Zoom ne baisse pas les bras et poursuit son évolution face à une concurrence toujours plus rude. L'outil de visioconférence, qui a intégré les outils Microsoft et Google Workspace dans ses réunions, avait fait le pari de l'IA l'an passé. Zoom persévère dans cette voie et vient d'annoncer une série de nouvelles fonctionnalités intelligentes.
Zoom booste son compagnon IA
Zoom proposait déjà un compagnon IA dont la mission était d'enregistrer et de transcrire le contenu des réunions. Mais face aux récentes évolutions de la concurrence dans le domaine de la prise de notes, cet acteur a dû s'adapter et voir plus grand, en intégrant son assistant à de nouvelles plateformes comme Microsoft Teams et Google Meet.
Lors de la conférence Zoomtopia, la société a présenté les avancées sur lesquelles elle travaillait. Il sera bientôt possible :
- De prendre ses propres notes sur Zoom et de laisser la technologie les structurer ou les développer ;
- De chercher des infos sur les plateformes de Microsoft et de Google ;
- De demander à l'IA de trouver des créneaux de réunions convenant à tous les participants ou, au contraire, de suggérer des réunions à sauter ;
- De demander à la technologie de proposer des tâches et des points du jour ;
- De créer un assistant pour un groupe spécifique.
Désormais compatible avec toutes les applications de visionconférence, le compagnon IA devient un incontournable de l'offre Zoom.
De nombreuses autres fonctionnalités débarquent sur la plateforme
Mais ce n'est pas tout : Zoom travaille également sur des avatars photo-réalistes, qui pourront prendre la place des utilisateurs si ceux-ci ne souhaitent pas être filmés. L'option devrait être disponible d'ici la fin de l'année. Elle est, toutefois, à prendre avec des pincettes, car les risques de deepfake sont, à l'heure actuelle, importants. Des avatars IA chargés d'accueillir les participants lors des réunions et des agents IA compatibles avec le protocole standard open source MCP sont également dans les tuyaux.
- Gestion des réunions
- Simple à prendre en main
- Des extensions pour l'intégration à Dropbox et autres
Parmi les autres nouveautés annoncées lors de la conférence, on peut également citer :
- Une interface web remise au goût du jour ;
- Une fonction de recherche approfondie ;
- Un assistant de rédaction ;
- Un outil vidéo asynchrone Zoom Clips ;
- Un outil de gestion de ressources vidéo.
On le voit, Zoom n'a pas lésiné sur les fonctionnalités et espère bien damer le pion aux suites de productivité les plus renommées.