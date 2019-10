Le nombre de deepfakes en ligne aurait augmenté de 84% en moins d'un an

Prêter son visage sans son consentement

Le boom des deepfakes pornographiques

Source : Tech Times

L'étude précise que l'écrasante majorité (96 %) des deepfakes actuellement en ligne sont à caractère pornographique.Les deepfakes sont des contenus visuels (ou parfois uniquement audio) qui ont été modifiés par une intelligence artificielle. Grâce à une série de photos, l'IA peut remplacer le visage d'un acteur ou d'un actrice d'un film par exemple, par le visage d'une personne, générant un résultat particulièrement réaliste. On a pu ainsi voir Tom Cruise jouer Iron Man à la place de Robert Downey Jr.Ici, le résultat prête davantage à sourire. Mais les objectifs ne sont pas toujours aussi innocents. En plus des vidéos à caractère pornographique, des deepfakes audio ont déjà été utilisés pour prêter à des personnalités politiques des propos qu'elles n'ont jamais tenus.Or, de nombreuses personnalités, majoritairement féminines, ont récemment « pris la place » d'actrices pornographiques. L'actrice américaine Scarlett Johansson s'est ainsi insurgée contre les deepfakes après que son visage a été utilisé dans une vidéo pornographique.Ce phénomène, d'après DeepTrace, est en pleine expansion. La société a réalisé un recensement des deepfakes disponibles en ligne en juin et juillet : elle en a dénombré 14 698. En décembre dernier, la même société en avait comptabilisé 7 964, observant aujourd'hui une augmentation de 84 % en huit mois. Dans 96 % des cas, ces contenus sont à caractère pornographique et impliquent des femmes.Le rapport précise également que près de la moitié des deepfakes mettent en scène des actrices américaines ou britanniques. Les stars de la, un style musical d'origine coréenne, sont aussi largement sollicitées.Si des entreprises proposant de créer des deepfakes commencent à apparaître, la lutte contre les contenus illégaux s'organise également. Google a lui-même créé 3 000 deepfakes pour exercer des algorithmes à les détecter. La Californie a également réagi en interdisant la création et la distribution de ces contenus.