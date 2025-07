Première bonne nouvelle : la planification et la gestion d'un événement immersif se fait aussi aisément que la programmation d'une réunion Teams standard, directement depuis l'interface du calendrier Teams. Le processus de configuration permet d'ajouter des modèles 3D, des logos, des images, du texte et des vidéos à l'environnement pour le personnaliser via l'outil d'édition, sans nécessiter de compétences en codage. Pour ceux qui préféreraient une approche plus simple, des modèles existants sont également mis à disposition par Microsoft.