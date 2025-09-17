Google est aux petits soins pour Google Meet : le logiciel de visioconférence vient de bénéficier d'une nouvelle mise à jour.
Alors que l'entreprise suisse Proton s'apprête à se lancer sur le marché florissant de la visioconférence, l'app Google Meet enchaîne les évolutions : arrivée de la traduction vocale en français, nouvel affichage plein écran pour les présentations, traduction IA en temps réel et bien d'autres. L'équipe Google vient de déployer deux nouveautés pour parfaire cet outil. On vous explique.
L'app Google Meet devient plus sécurisée
La sécurité est l'un des fers de lance de Google et la firme redouble actuellement d'efforts pour améliorer la confidentialité et la sécurité de Google Meet. Auparavant, si on copiait un évènement dans Google Agenda, le code d'une réunion Google Meet était automatiquement copié lui aussi. Un seul et même code pouvait donc être partagé entre plusieurs évènement ce qui augmentait les risques d'erreurs : un utilisateur pouvait accéder à des informations qui ne le concernait pas.
Désormais quand on copie ou duplique un évènement, le lien n'est plus partagé automatiquement. Si le créateur souhaite qu'une réunion ait le même lien qu'une autre, il doit copier volontairement son code et le partager. Un changement qui ajoute une couche de confidentialité bienvenue aux réunions.
Cette nouveauté sera accessible pour tous les utilisateurs de Google Workspace, payants et gratuits. Le déploiement, qui a démarré le 8 septembre dernier, devrait prendre un peu plus de 15 jours pour être finalisé.
… et plus facile d'accès !
Mais ce n'est pas tout : Google a aussi amélioré l'accès des utilisateurs externes à Google Meet. Avant, quand on invitait une personne n'utilisant pas ce service, le lien Meet était enfoui dans les détails de l'invitation et il n'était pas toujours facile de mettre la main dessus. Désormais, ce lien a été mis en évidence : il a été déplacé dans le champ de localisation, ce qui est bien plus pratique.
De plus, Google Agenda est maintenant capable de détecter automatiquement les liens Meet, quand ceux-ci sont envoyés par des personnes utilisant d'autres applications de calendrier. Une évolution qui permettra à nombre d'utilisateurs de se connecter aux réunions bien plus rapidement.
- Intégration à l'écosystème Google
- Simple à prendre en main
- Pas besoin d'inscription pour les participants
Cette nouvelle fonction, en cours de déploiement depuis hier, devrait prendre une quinzaine de jours pour être effective. Elle sera activée par défaut sur les comptes des utilisateurs gratuits et payants.