Proton va s'attaquer à Google Meet, Microsoft Teams et Zoom

Proton s’apprête à intégrer un nouveau service à son catalogue avec Proton Meet, un outil de visioconférence assurant la confidentialité des échanges. L'entreprise Suisse s'attaque donc désormais à Google Meet, Zoom et Microsoft Teams.
Depuis son premier jour, Proton a une seule idée en tête : concurrencer Google en offrant une panoplie de services européens et sécurisés. Et pour entretenir la fidélité de sa clientèle, la société multiplie les développements sur tous les fronts en annonçant régulièrement de nouveaux produits. Cette fois, les ingénieurs s'attaquent à la visioconférence.
Protection avancée des e-mails, des calendriers, des mots de passe, du réseau… de votre entreprise grâce à la suite d'applications professionnelles sécurisées.
Un service centré sur la protection des données
Proton Meet, actuellement en phase de test fermée, repose sur l’architecture sécurisée déjà déployée sur Proton Mail, Drive, Docs ou Calendar. On y retrouve des fonctionnalités très similaires à Google Meet avec des appels vidéo, le partage d'écran ou une messagerie. Cependant, la différence est de taille, car chaque session bénéficie d’un chiffrement de bout en bout via la technologie Messaging Layer Security (MLS). Concrètement, ce procédé garantit que seules les personnes présentes à la réunion ont accès au contenu, sans possibilité pour Proton, ni pour des tiers, de décrypter les données échangées.
Chez Google, Microsoft ou Zoom, les échanges sont chiffrés uniquement lors du transit entre l’utilisateur et les serveurs, mais ne le sont pas de bout en bout. Cela signifie que les flux peuvent être accessibles une fois sur le serveur. Puisque c'est l'entreprise qui dispose de la clé de chiffrement, cette architecture expose potentiellement les réunions, d'autant que ces fournisseurs sont des entités américaines assujetties au Cloud Act. Rappelons également les vulnérabilités de chiffrement de bout en bout ignorées par Zoom, alors en pleine croissance lors de la pandémie...
Avec Proton Meet, la clé de chiffrement n’est jamais stockée sur les serveurs de l’entreprise. La confidentialité s’étend donc intégralement aux flux audio, vidéo et texte.
L’accès à Proton Meet est pour l’instant réservé aux détenteurs d'une offre haut de gamme de Proton ainsi qu’aux grands groupes partenaires. Toutefois, la disponibilité générale est prévue à terme pour l’ensemble des aficionados de Proton. Un utilisateur détenant une formule d'abonnement Visionary a publié l'email reçu par l'entreprise dans lequel elle explique :
"Les appels vidéo sont un outil de collaboration incontournable, mais la plupart des plateformes ne protègent pas vos données. Elles laissent ainsi vos réunions vulnérables à la surveillance, à l’enregistrement et même à l’entraînement de modèles d’IA. Avec Proton Meet, chaque appel, partage d’écran et message de chat est protégé par un chiffrement de bout en bout utilisant Messaging Layer Security (MLS). Cela signifie que seuls les participants peuvent accéder au contenu de la réunion — même les serveurs de Proton ne peuvent pas déchiffrer vos flux audio, vidéo, partages d’écran ou messages."
On imagine que par la suite, Proton viendra directement greffer le service au sein de son calendrier, lequel propose aujourd'hui de planifier des conférences Zoom. Proton Meet sera accessible sur meet.proton.me et devrait permettre à l'éditeur de renforcer sa position sur le secteur des PME.
