Proton va s'attaquer à Google Meet, Microsoft Teams et Zoom

Proton Meet, actuellement en phase de test fermée, repose sur l’architecture sécurisée déjà déployée sur Proton Mail, Drive, Docs ou Calendar. On y retrouve des fonctionnalités très similaires à Google Meet avec des appels vidéo, le partage d'écran ou une messagerie. Cependant, la différence est de taille, car chaque session bénéficie d’un chiffrement de bout en bout via la technologie Messaging Layer Security (MLS). Concrètement, ce procédé garantit que seules les personnes présentes à la réunion ont accès au contenu, sans possibilité pour Proton, ni pour des tiers, de décrypter les données échangées.

Chez Google, Microsoft ou Zoom, les échanges sont chiffrés uniquement lors du transit entre l’utilisateur et les serveurs, mais ne le sont pas de bout en bout. Cela signifie que les flux peuvent être accessibles une fois sur le serveur. Puisque c'est l'entreprise qui dispose de la clé de chiffrement, cette architecture expose potentiellement les réunions, d'autant que ces fournisseurs sont des entités américaines assujetties au Cloud Act. Rappelons également les vulnérabilités de chiffrement de bout en bout ignorées par Zoom, alors en pleine croissance lors de la pandémie...