Google Meet intègre une nouvelle fonctionnalité plein écran qui repositionne les participants dans une barre latérale. Cette mise à jour vise principalement à améliorer la visibilité des contenus partagés lors des visioconférences.
- Google Meet propose une nouvelle option plein écran pour les présentations, maximisant le contenu partagé au lieu d’équilibrer l’affichage.
- Les participants sont regroupés dans une barre latérale, offrant plus d’espace aux diapositives, documents et démonstrations.
- Fonction disponible pour tous les comptes Google et Workspace, déploiement commencé le 29 juillet, arrivée échelonnée jusqu’à mi-août.
La firme de Mountain View déploie progressivement une option plein écran dédiée aux présentations et partages d'écran dans son application de visioconférence Meet. Cette fonctionnalité repense la disposition habituelle des appels, où l'écran se partageait jusqu'alors équitablement entre le contenu présenté et la galerie des participants.
- Intégration à l'écosystème Google
- Simple à prendre en main
- Pas besoin d'inscription pour les participants
Google Meet propose dorénavant un affichage repensé pour les présentations
La dernière mise à jour de Google Meet introduit une option de plein écran pour les présentations et les partages d'écran. Concrètement, cette fonctionnalité permet de maximiser le contenu partagé tout en regroupant les participants de la réunion dans une barre latérale. Le résultat, comme le décrit Google Workspace, est que les diapositives, les documents et les démonstrations occupent davantage d'espace sur l'écran, tandis que le reste est désormais réduit. L'activation de cette vue s'opère en cliquant sur le bouton « Plein écran » situé en bas de la présentation active.
Pour information, cette nouvelle option est mise à la disposition de tous les clients Workspace, aux abonnés Workspace Individual et aux comptes Google personnels. Le déploiement a démarré le 29 juillet pour les domaines en Rapid Release, mais la distribution élargie pourrait nécessiter plus de deux semaines pour atteindre tous les utilisateurs. Les domaines en Scheduled Release devront quant à eux attendre le 14 août pour pouvoir en profiter, bien que le déploiement puisse nécessiter quelques jours supplémentaires.