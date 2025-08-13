La dernière mise à jour de Google Meet introduit une option de plein écran pour les présentations et les partages d'écran. Concrètement, cette fonctionnalité permet de maximiser le contenu partagé tout en regroupant les participants de la réunion dans une barre latérale. Le résultat, comme le décrit Google Workspace, est que les diapositives, les documents et les démonstrations occupent davantage d'espace sur l'écran, tandis que le reste est désormais réduit. L'activation de cette vue s'opère en cliquant sur le bouton « Plein écran » situé en bas de la présentation active.

Pour information, cette nouvelle option est mise à la disposition de tous les clients Workspace, aux abonnés Workspace Individual et aux comptes Google personnels. Le déploiement a démarré le 29 juillet pour les domaines en Rapid Release, mais la distribution élargie pourrait nécessiter plus de deux semaines pour atteindre tous les utilisateurs. Les domaines en Scheduled Release devront quant à eux attendre le 14 août pour pouvoir en profiter, bien que le déploiement puisse nécessiter quelques jours supplémentaires.