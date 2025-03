La principale nouveauté de cette mise à jour de Google Slides concerne le redimensionnement des objets. Désormais, lorsqu’un utilisateur redimensionne un groupe d’éléments à l'aide des poignées d’angle, la modification s’applique de manière homogène sans altérer la clarté visuelle. Dans son billet de blog, la firme de Mountain View précise que « les polices, bordures, ombres et autres attributs s’adapteront automatiquement », évitant ainsi d'avoir à les ajuster individuellement.

Pour une meilleure prise en main, le redimensionnement peut aussi se faire via la barre latérale des options de formatage. Notez cependant que cette fonctionnalité n’est disponible qu’en mode édition et non en mode présentation. De plus, les poignées latérales conservent leur fonctionnement habituel, affectant uniquement la largeur ou la hauteur des objets.