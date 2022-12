Google rend la collaboration encore plus facile sur Slides, voilà comment

Actuellement, Google donne la possibilité de savoir si un collègue consulte un document Slides grâce à l'affichage de son avatar en haut à droite de la barre de menu de l'outil. Il est aussi possible d'aller plus loin, en regardant « sur » quelle slide il se trouve, et de voir ses modifications en direct, via la barre latérale.

Très bientôt, il vous sera possible de suivre chacun de ses mouvements, en calquant votre propre affichage des pages du document sur le sien. Le but de cette nouvelle fonctionnalité est de permettre à plusieurs collaborateurs de consulter les mêmes slides en même temps, à mesure que l'un d'eux navigue dans la présentation. Par exemple, si votre collègue passe de la 3e page à la 7e pour lui apporter des modifications, vous serez également transporté sur ladite page.