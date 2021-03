Google Meet : la vue tuile arrive sur iOS et prochainement sur Android

Et pour cause, le moteur de recherche a du faire face à ZOOM et Microsoft Teams deux concurrents particulièrement engagés sur le sujet. Les deux services ont introduit très régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la qualité des appels vidéo à plusieurs et simplifier l'utilisation de leurs services, même pour les équipes les plus larges.

Google Meet a très vite suivi la cadence imposée par ces deux concurrents en introduisant de nombreuses nouveautés comme l'intégration de l'outil dans Gmail, les fonds personnalisés ou encore le sous-titrage en temps réel des conversations.

Le service de visioconférence a aussi adopté la très populaire vue en mosaïque, qui permet d'afficher l'ensemble de ses correspondants sur son écran, une possibilité bien pratique pour les réunions d'équipe et qui a participé au succès fulgurant de ZOOM l'année dernière.