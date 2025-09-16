Microsoft poursuit sa stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle (IA). Cette fois, ce sont tous les utilisateurs de Microsoft 265 en entreprise qui vont en profiter.
Faire de l'IA un pilier central de ses outils bureautiques, c'est le credo de la firme de Redmond. Depuis le lancement de Copilot en 2023, l'entreprise a multiplié les intégrations dans Word, Excel, PowerPoint ou encore Outlook, avec une idée simple : placer cette technologie prometteuse directement là où travaillent déjà des centaines de millions d'utilisateurs.
Un pari qui lui permet non seulement de renforcer l'attractivité de son offre Microsoft 365 face à Google Workspace, mais aussi de créer un nouvel écosystème payant autour de ses solutions premium.
La plateforme 1minAI propose en ce moment son offre Pro Lifetime à seulement 29,97 $ (environ 26 €) au lieu de 234 $, soit un accès à GPT-5 et aux autres IA majeures comme Gemini, Claude 3 ou Midjourney
Offre partenaire
Un chat IA dans les applications Office
Cette logique se concrétise aujourd'hui avec une étape majeure : Copilot Chat est déployé gratuitement dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote pour tous les utilisateurs Microsoft 365 en entreprise. Concrètement, une barre latérale apparaîtra désormais dans vos documents, tableaux ou présentations, offrant la possibilité de générer du texte, résumer des contenus ou encore proposer des idées de diapositives, sans qu'il soit nécessaire d'acquérir une licence Copilot payante.
« Copilot Chat est un chat IA sécurisé, ancré dans le web, et désormais disponible dans les applications Microsoft 365 », explique Seth Patton, directeur marketing de Microsoft 365 Copilot, dans un billet de blog. « Il comprend rapidement le fichier sur lequel vous travaillez, et adapte ses réponses en conséquence », poursuit-il.
Démocratiser l'IA
Ce nouvel outil vise à devenir un assistant de travail au quotidien, disponible là où les salariés passent le plus clair de leur temps. Plus besoin de copier-coller ou d'importer manuellement des fichiers : Copilot reconnaît le document ouvert et propose des complétions en contexte.
Microsoft a même ajouté quelques nouveautés pratiques, comme la possibilité d'envoyer plusieurs images directement dans le chat, un champ de saisie élargi pour les longs prompts, des suggestions automatiques de fichiers récents, ainsi que l'accès à GPT-5, le dernier grand modèle de langage d'OpenAI.
Objectif : démocratiser l'usage de l'IA dans les tâches bureautiques courantes, tout en gardant une forte incitation à souscrire à l'offre premium pour les entreprises les plus exigeantes. Car la société rappelle, malgré tout, que sa licence Copilot payante, plus onéreuse que la version entreprise, reste nettement plus complète avec des capacités IA décuplées.