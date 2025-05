D'Arcy aura pour mission d'aligner les équipes d'ingénieurs, de designers et de marketing pour donner une voix unifiée à Copilot. Il devra insuffler à Copilot le marketing juice nécessaire pour décoller. Microsoft espère que cette approche permettra à Copilot de se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel. L'entreprise a d'ailleurs publié Copilot Search pour aller sur les platebandes de Google et Perplexity dans le domaine de la recherche en ligne.

En misant sur l'IA émotionnelle, Microsoft prend un pari risqué. Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre empathie et efficacité pour ne pas aliéner les utilisateurs. Le défi est de taille, mais Microsoft semble déterminé à donner à Copilot une identité propre et à en faire un acteur majeur du marché de l'IA. Si Mark D'arcy parvient à insuffler une véritable personnalité à l'IA, celle-ci pourrait gagner en popularité et rivaliser avec ChatGPT. L'avenir nous dira si Microsoft a fait le bon choix en misant sur l'humain pour humaniser son intelligence artificielle, d'autant plus que Copilot permet d'accéder gratuitement à l'un des meilleurs modèles d'IA d'OpenAI.