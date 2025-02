La fonction Think Deeper alimentée par OpenAI o1 est donc à réserver pour des questionnements bien particuliers, qui exigent une analyse plus poussée que la plupart des requêtes. Si vous désirez une réponse qui va droit au but et qui est générée rapidement, ce n'est donc pas l'outil adéquat.

Mustafa Suleyman, patron de la branche IA de Microsoft, donne quelques exemples de situations dans lesquelles Think Deeper peut se montrer utile :