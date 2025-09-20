Signalons avant d'aller plus loin que le NotePin est compatible avec le service de localisation d'Apple (Find My), ce qui est plutôt bien vu pour un objet aussi petit qu'on peut oublier sur un coin de table ou faire tomber accidentellement (l'épingle magnétique est quand même bien résistante, vous pouvez enfiler un pull ou un blouson tout en ayant oublié de retirer le NotePin, ce dernier restera bien accroché à votre chemise ou chemisier). En revanche, rien n'est prévu pour les utilisateurs d'Android.

L'utilisation au quotidien

Le design est impeccable : compact, sans bouton, futuriste, presque un intercom de Star Trek que l'on clipse au revers d'une veste ou épingle à une chemise. Son système de fixation magnétique est bluffant de fiabilité, l'appareil se fait oublier au quotidien tout en attirant le regard des geeks les plus curieux. Sur le son, c'est aussi très propre. Même en environnement très bruyant (salon, open space, rue passante), nos entretiens restent parfaitement exploitables ; autour d'une table, les voix sont captées sans forcer. Les 20h d’autonomie permettent d'enchaîner une journée entière de rendez-vous, voire plus si vous coupez le NotePin entre deux sessions d'enregistrement (jusqu'à 40 jours d'autonomie en veille).