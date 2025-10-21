Pas facile de concrétiser une idée de site ou d’application quand on n'a aucune connaissance en programmation ! Suite à l'essor des solutions de conception sans codage dans le monde, une nouvelle tendance, qu'Andrej Karpathy, ancien directeur IA chez Tesla, a nommée « vibe-coding », est née en 2025. Le principe est simple : on décrit son besoin à l’intelligence artificielle et celle-ci génère le projet. L'entreprise Hostinger s’est récemment lancée sur ce marché prometteur avec l'outil Hostinger Horizons.
Descendant du low code, le vibe coding rend la création numérique plus accessible et rapide que jamais. En quelques instants et sans avoir de formation en programmation, l’utilisateur peut donner vie à ses idées. Nombre d'entreprises ont développé des solutions numériques dans le domaine : Bolt.new, Lovable, Google AI Studio, etc. Lancé en février 2025, Hostinger Horizons souhaite révolutionner le marché des applications web. Après test, nous vous partageons notre avis sur cette innovation.
Parmi les outils no-code, Hostinger Horizons mise sur la simplicité. Il s’adresse d’abord aux débutants et aux indépendants. Tout est centralisé : hébergement, création, mise en ligne. Puisque c’est un service signé Hostinger, il s’intègre parfaitement à leurs offres d’hébergement.
Qu’est ce qu’Hostinger Horizons ?
Une plateforme de conception web no-code boostée à l’IA
Prenant en charge 80 langues, Hostinger Horizons est un outil de vibe coding permettant de créer, de modifier et de publier des applications web sans avoir à coder. Il suffit d'écrire une requête décrivant son idée à l'IA, d'ajouter si besoin est, des visuels et le service crée une application ou un site sur mesure. On publie ensuite le résultat en un clic.
Si ce logiciel est encore jeune, Hostinger voit déjà loin : « Bientôt, (il) pourra tester votre application, corriger les bugs et l'optimiser automatiquement. ». Pour le reste, une feuille de route a été partagée.
Le site Hostinger se contente d'indiquer qu' « Horizons utilise les modèles de langage les plus puissants disponibles, entraînés sur de vastes ensembles de données ». Impossible, donc, de savoir à quelle IA on a à faire. La société précise toutefois une information importante : « Nous n'utilisons jamais vos requêtes ni les données de vos projets pour entraîner les modèles. »
Que peut-on créer avec Hostinger Horizons ?
Ce service a été conçu pour générer des applications web, qu'elles soient simples ou avancées (collecte de paiements, gestion de base de données, authentification, intégration d'outils tiers, etc.). Il n'est, en revanche, pas possible de créer :
- Des extensions de navigateur ;
- Des applications de bureau ;
- Des jeux en 3D ou des jeux de plateforme ;
- Des applications mobiles iOS ou Android ;
- Des applications bancaires ou de trading.
Hostinger Horizons peut aussi concevoir des sites web. Il se distingue cependant du Créateur de sites web Hostinger sur plusieurs points : l'utilisateur n'a pas d'éditeur complet à disposition, il n'a pas à faire de glisser-déposer et il n'a pas d'accès à certaines fonctions caractéristiques de ce type de service (SEO, par exemple).
Hostinger précise notamment dans sa FAQ que, si son Créateur est fait pour concevoir des blogs, portfolios ou e-boutiques, Hostinger Horizons est, lui, conçu pour des « projets en ligne plus complexes. »
Hostinger Horizons : interface et ergonomie
L'interface est on ne peut plus simple. Dans une colonne placée à gauche, un espace de chat permet de discuter avec l'IA et de consulter le déroulé de ses conversations. Le reste de l'espace est dédié à la prévisualisation du projet, qui est interactive (on peut donc tester l'app en temps réel).
Hostinger a fait l'effort d'inclure un guide rapide des principales fonctions. L'ensemble est intuitif, moderne et la prise en main est immédiate : on a pu, en moins de 30 minutes, et avec seulement 5 itérations, construire les bases d'un site de vente en ligne de bon niveau. Même lorsqu'on travaille sur des points techniques, l'assistant privilégie toujours l'emploi d'un ton clair et sympathique.
Le service a plusieurs options :
- Dans un menu hamburger, on trouve le décompte des crédits IA, des raccourcis pour créer un nouveau site ou ouvrir le tableau de bord Hostinger et une fonctionnalité d'export de codes. On peut aussi donner son avis et permettre la copie de son projet ;
- Dans le chat, l'utilisateur peut voir les fichiers mis à jour, restaurer une ancienne version du projet, uploader des visuels ou activer son micro ;
- La fenêtre de prévisualisation propose, plusieurs options : visualisation d'aperçu, modification de contenu, accès au code (avec recherche intégrée), vue mobile, aperçu plein écran ou dans un nouvel onglet ;
- Au-dessus de la fenêtre de prévisualisation, on trouve des accès à des guides et au support, un raccourci vers l'IA d'Hostinger, Kodee, un accès vers plusieurs intégrations et un bouton de publication.
Quelles sont les fonctionnalités d’Hostinger Horizons ?
Conception d’applications et de sites
Ce service fonctionne sur la base d'instructions écrites ou vocales, en langage naturel. Vous décrivez ce que vous voulez, lancez l'outil et obtenez un aperçu après un petit temps d'attente : les sites et apps conçus sont consultables sur ordinateur comme sur mobile. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des crédits pour modifier le texte ou les images.
Hostinger Horizons décompose toujours les demandes en tâches avant de se lancer. L'intelligence artificielle est capable de faire des recommandations de fonctionnalités au fil de l'eau et de proposer des idées de test. Il faut, en général, s'y prendre à plusieurs fois avant d'arriver à implémenter correctement les fonctions. Les projets complexes peuvent aussi demander du développement manuel supplémentaire.
Pour plus d'efficacité, Hostinger recommande de passer par ChatGPT pour concevoir un prompt de qualité et ne pas gaspiller de crédits à trop essayer de préciser ses idées.
Correction et restauration de versions
Hostinger Horizons fonctionne sur un principe d'itération. Si l'IA produit un résultat peu satisfaisant, il est possible de revenir à une version précédente du projet en un clic. On peut aussi modifier le code directement. Il est recommandé d'exporter le projet afin de garder une version fonctionnelle (l'import n'est, hélas, pas possible).
Si un bug apparaît, le service propose un bouton pour demander une correction. L'IA tentera alors elle-même de réparer l'erreur. On note que les actions d'annulation, de restauration et de correction ne consomment pas toujours de crédits supplémentaires.
Configuration SEO et responsive
Le service génère automatiquement les fichiers « sitemap.xml », « robots.txt » dès que l'utilisateur publie son site sur un nom de domaine personnalisé. Il génère aussi un fichier « llms.txt » pour faciliter la compréhension du site par d'autres intelligences artificielles telles que ChatGPT, Claude, Gemini, Meta AI ou Perplexity. Aucune option SEO n'est visible mais on peut modifier des balises meta avec un prompt.
Du côté du responsive, là encore, Hostinger Horizons s'occupe de tout. Une vue mobile est proposée et il est bien sûr possible de faire des ajustements en utilisant ses crédits IA.
Si les débutants apprécieront, un développeur se sentira probablement frustré de ne pas avoir plus de contrôle sur le processus technique.
Publication et hébergement
Ce service peut déployer une application ou un site en un clic, sur un domaine personnalisé ou un sous-domaine Hostinger (le cloud peut alors faire office d'environnement de test). On peut aussi partager le projet sur les réseaux sociaux (Facebook, X, LinkedIn) ou via un lien. Une fois l'app en ligne, il est impossible de la dépublier (on peut toutefois l'effacer en passant par le tableau de bord Hostinger).
Nous avons tenté de demander à l'intelligence artificielle de "dépublier" notre app et celle-ci nous a répondu que l'on pouvait gérer le statut de l'app en cliquant sur le bouton de publication, ce qui, dans les faits, n'était pas possible.
Export de code
Hostinger Horizons utilise Node.js et produit des fichiers HTML, CSS et JSS. Une fonction d'export permet le téléchargement d'une archive de sauvegarde complète. On regrette qu'il n'y ait pas d'option d'import.
Côté propriété intellectuelle, les conditions particulières du service expliquent que les éléments fournis (idées, texte, images) et ce que l'IA produit (code, design, etc.) appartiennent à l'utilisateur. Hostinger précise notamment qu'il « ne garantit ni l'exclusivité ni l'unicité d'aucun résultat ».
Hostinger Horizons : quelles sont les intégrations possibles ?
Pour l'heure, on trouve assez peu d'intégrations :
- Le logiciel de gestion de base de données Supabase ;
- Un module e-commerce natif ;
- Un service de suivi des statistiques du site ou de l'application créés ;
- L'outil de paiement Stripe.
Les API externes doivent être configurées manuellement à l'aide d'invites (idem pour l'intégration des paiements). Hostinger précise, de plus, que « Hostinger Horizons prend en charge les intégrations de bases de données, mais (qu'il faudra) peut-être préciser comment vous souhaitez que la base de données soit configurée. » On note que, sur Reddit, les avis utilisateurs sont plutôt mitigés sur la gestion des intégrations.
Quels sont les tarifs d’Hostinger Horizons ?
On peut tester cet outil gratuitement (en se connectant avec un email ou un compte google) et sans avoir à fournir de carte bleue. L'essai dure 7 jours et on n'a droit qu'à 5 crédits IA. On est donc vite tenté de passer à une formule supérieure.
Plusieurs offres payantes sont disponibles. Voici les tarifs annuels HT :
- Le plan Explorer, qui fournit 30 crédits IA par mois pour le prix de 6,99 euros par mois.
- Le plan Starter, qui fournit 70 crédits IA par mois pour le prix de 13,99 euros par mois.
- Le plan Hobbyist, qui fournit 200 crédits IA par mois pour le prix de 39,99 euros par mois.
- Le plan Hustler, qui fournit 400 crédits IA par mois pour le prix de 79,99 euros par mois.
Ces forfaits sont annulables à tout moment et une garantie « Satisfait ou Remboursé » de 30 jours est proposée. Plutôt généreux et abordables, ils comprennent un hébergement, un nom de domaine gratuit pendant 1 an, 5 boîtes mail gratuites pendant 1 an et un support client 24/7. On peut créer jusqu'à 50 sites web par utilisateur.
Le gros avantage c'est que, contrairement à d'autres outils de vibe coding classiques, l'hébergement est compris automatiquement dans l'offre. On bénéficie aussi des fonctions de sécurité intégrées à la plateforme par Hostinger (pare-feu, protection DDoS, détection de logiciels malveillants).
Hostinger Horizons : support client et tutoriels
Hostinger met à disposition une assistance client accessible par chat 24 heures sur 14 et 7 jours sur 7. Il faut toutefois passer par l'assistant IA Kodee, en première intention.
Concernant les langues, le site indique que l'assistance en parle plus de 8 mais ne cite pas lesquelles. On peut également lire que la langue principale et l'anglais, mais qu'il est possible de contacter l'équipe dans toutes les langues car celle-ci utilise des outils de traduction automatique.
Du côté de la documentation, on trouve plusieurs guides bien conçus ainsi que des vidéos officielles sur YouTube. Il y a aussi une FAQ, mais nous avons remarqué qu'elle n'était pas à jour (elle indiquait que certaines fonctionnalités pourtant visibles dans le service n'existaient pas encore).
L’avis de la rédaction
Hostinger Horizons est une application de vibe coding simple et conviviale, proposée à des tarifs attractifs. Son point fort ? Le tout-en-un : l'hébergement est compris et on bénéficie de la sécurité des systèmes Hostinger. Cet outil multilingue et proposant une excellente expérience utilisateur facilite grandement les choses à ses clients.
Si vous êtes débutant (entrepreneur ou autre) vous pourrez libérer votre créativité et créer des applications de qualité sans avoir à gérer une seule ligne de code. Les utilisateurs confirmés (développeurs ou autres) se sentiront, eux, un peu frustrés car le service manque d'intégrations et de fonctions avancées. Hostinger Horizons est toutefois encore très jeune et de nombreuses évolutions sont à prévoir. Ce service est, aucun doute là-dessus, très prometteur.
Parmi les outils no-code, Hostinger Horizons mise sur la simplicité. Il s’adresse d’abord aux débutants et aux indépendants. Tout est centralisé : hébergement, création, mise en ligne. Puisque c’est un service signé Hostinger, il s’intègre parfaitement à leurs offres d’hébergement.
- Interface claire et fluide
- Intégration directe à Hostinger
- Prise en main rapide
- Moins flexible qu’un CMS
- Peu d’extensions disponibles
- Fonctionnalités avancées limitées