Ce service peut déployer une application ou un site en un clic, sur un domaine personnalisé ou un sous-domaine Hostinger (le cloud peut alors faire office d'environnement de test). On peut aussi partager le projet sur les réseaux sociaux (Facebook, X, LinkedIn) ou via un lien. Une fois l'app en ligne, il est impossible de la dépublier (on peut toutefois l'effacer en passant par le tableau de bord Hostinger).