Lancé dans les années 90, mais ayant fait le pari de se concentrer sur le cloud ces dernières années, Kamatera a de sérieux concurrents, tels que Microsoft Azure ou encore Amazon Web Services. Ce service relativement discret a choisi de se concentrer sur l'infrastructure cloud. Il se distingue par une offre hyper flexible, qui permet notamment à ses utilisateurs de monter en puissance au gré de leurs besoins et ses prix abordables, qui démarrent à 4 dollars par mois, même si certains fournisseurs concurrents proposent mieux. La forte disponibilité de ses serveurs, répartis dans le monde entier, et la facturation à l'utilisation constituent deux énormes avantages.