À l’heure où le salon de l'électronique grand public de Berlin ferme ses portes, voici la sélection des nouveautés qui nous ont vraiment tapé dans l’œil. Une édition 2025 sans réels coups d’éclat, les annonces s’étalant désormais toute l’année, mais marquée par la poussée des robots domestiques, une IA beaucoup moins tape-à-l’œil et la domination de plus en plus nette des marques chinoises sur les acteurs historiques occidentaux.
Les tuiles solaires Jackery
Imaginez un futur où les tuiles de votre toit alimentent votre maison en électricité. Eh bien, ce futur commence maintenant. Présentées à l'IFA 2025, les tuiles solaires conçues par Jackery sont disponibles en deux teintes, ocre ou noir, sont garanties trente ans et sont en réalité de grands panneaux solaires bombés. Elles possèderaient le même rendement qu'un panneau solaire classique et toute une série d'accessoires est disponible couvrir complètement une toiture. Alors oui, elles sont encore esthétiquement perfectibles avant de se fondre avec les toits des maisons de l'hexagone (elles sont pour l'instant en vente en Allemagne, Autriche et Suisse), mais avouez que le résultat est bluffant.
Le tout se raccorde à un système de powerbank capable de stocker jusqu'à 8 800 Wh (avec trois batteries supplémentaires) et résistant à l'humidité et à la poussière extérieure (IP65). Le HomePower de Jackery se gère via une appli mobile, peut réinjecter le trop-plein de courant dans le réseau électrique (et inversement charger en heures creuses si vous n'avez pas de panneaux solaires) et intègre un système anti-incendie en cas de surchauffe ou de court-circuit. L'une des briques indispensables du réseau électrique intelligent (smart grid) est enfin à portée du plus grand nombre (à partir de 1 300€ le module 2 kWh, bientôt disponible en France).
Le robot XXL de Yarbo
Avec son robot suffisamment balèze pour tondre jusqu'à 2,5 hectares de pelouse, déneiger non-stop une allée ou un jardin l'hiver ou, encore, tracter une remorque de 1 500 kg, Yarbo boxe dans une tout autre catégorie que les robots de jardin que vous trouvez en test sur Clubic ou dans votre jardinerie habituelle. Doté de deux chenilles en caoutchouc, d'un système de navigation RTK-GPS (avec caméra 3D frontale et caméras latérales) et d'une connexion 4G, Wi-Fi, Bluetooth et Wi-Fi HaLow, le robot affiche une autonomie de deux heures, peut travailler sur des pentes allant jusqu'à 35° et franchir des obstacles de 5 cm.
Le concept du Yarbo est sa modularité. Vous achetez le robot avec son module tondeuse que vous pourrez ensuite remplacer par un bras rotofil pour faire les bordures, mais aussi une déneigeuse, une brosse rotative, une souffleuse ou une étrave/pelle. À l'arrière, d'autres instruments sont disponibles comme un crochet d'attelage, une brouette, un rouleau à gazon, un balai à gazon avec réceptacle à feuilles, un épandeur à granulés/sable/sel ou, encore, un épandeur à engrais liquide. Alors oui, ce n'est pas donné (à partir de 7 200€ le robot avec le module tondeuse), mais avouez que ce robot a du chien !
Le Yarbo prend l'air lors de l'IFA 2025. Signalons la possibilité de diriger le robot précisément avec l'appli mobile du fabricant ou un joypad optionnel avec support pour smartphone. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La smart baby camera de Tapo
La caméra pour surveiller bébé dans son lit, il fallait y penser. TP-Link a dévoilé à l’IFA 2025 la Tapo C840, une caméra de surveillance de nouvelle génération qui mixe double objectif (grand-angle 2K et téléobjectif 1080p), suivi intelligent et détection des pleurs. De jour comme de nuit, elle analyse le sommeil, lance des berceuses et rassure bébé de votre voix d’un clic sur votre téléphone. Cette babycam peut aussi bien se poser sur un meuble que se fixer à un mur ou, mieux, au bout de la potence fournie. Celle-ci permet d'avoir une vue verticale sur le nouveau-né et sa position dans le lit, de prévenir les dangers (drap sur le visage par exemple) et d'activer à distance une veilleuse. Un gadget high-tech qui rassurera aussi bien maman que papa.
Autre innovation vue sur le stand TP-Link, et qui n'a rien à voir avec la santé de bébé, le robot laveur de sol qui possède une station de maintenance capable de remplir son réservoir d'eau grâce à l'humidité puisée dans l'air. Son petit nom ? Tapo RV70 Pro Ultra, un modèle qui arrivera dans nos contrées pas avant 2026. Un déshumidificateur comme source d'eau pour laver les sols, il fallait y penser !
Le modem routeur 5G/Wi-Fi waterproof à moins de 250€
Un modem 5G tout terrain et polyvalent à un prix 2 à 3 fois inférieur à celui des spécialistes réseau ? Acer l’a fait. Présenté à l’IFA, le Connect M4 est un modem-routeur 5G pensé pour les nomades connectés. Compact et étanche (IP68), il transforme instantanément votre abonnement téléphonique (2e SIM ou forfait dédié) en Wi-Fi 6, capable d’alimenter en Internet jusqu’à 16 appareils. Sa batterie de 8 000 mAh offre près de 28 heures d’autonomie et peut même dépanner en mode powerbank (batterie externe).
Double SIM, eSIM ou vSIM, rien ne l’arrête, pas même la pluie. Sécurité renforcée (WPA3, VPN, pare-feu), configuration simplifiée via NFC : Acer cible clairement les pros en déplacement comme les familles et baroudeurs en vadrouille. Annoncé à 249€ en France, le Connect M4 a de quoi jouer les gros bras face aux cadors du secteur.
Le plein d'énergie et de Wi-Fi avec le Baseus EnerGeek MiFi
Et si votre batterie externe devenait aussi votre routeur de poche ? C’est le pari de Baseus avec l’EnerGeek MiFi. Cet appareil 2-en-1 combine une powerbank de 20 000 mAh (jusqu’à 67 watts pour recharger trois appareils à la fois via deux ports USB Type-C et un Type-A) et un hotspot 4G grâce à une carte eSIM intégrée. Résultat : l'appareil pourra se connecter à Internet où que vous soyez dans le monde et alimenter en Internet jusqu’à 10 appareils branchés en Wi-Fi ou Bluetooth. Le tout trouve sa place dans un boîtier pas vraiment plus gros qu'une batterie externe de cette capacité avec un câble USB-C en guise de dragonne.
Et pour ceux qui voyagent beaucoup, l'Energeek MiFi sera parfaitement accompagné par le chargeur EnerCore Universal Travel Adapter de la marque qui peut délivrer jusqu'à 70 watts via son câble rétractable ou ses trois ports USB. Son système de prise universelle lui garantissant une compatibilité dans plus de 200 pays.
Après Roger Federer, voici robot Federer...
Et si votre prochain partenaire de tennis était… un robot ? Présenté à l’IFA 2025, le SwitchBot Acemate risque de changer la façon de s'entraîner à la balle jaune ces prochaines années. Animé par une intelligence artificielle et deux caméras 4K, le robot lit le jeu en 0,15 seconde seulement, se déplace à 5 m/s et envoie des balles liftées, coupées ou lobs jusqu’à 113 km/h.
Son filet intégré récupère les balles, son chargeur en stocke 80 et sa batterie de 6 700 mAh lui assurerait trois heures d’entraînement (n'essayez pas de lui donner une boisson énergisante, il préfère un autre type de jus !). Relié à une appli iOS/Android (et même à une Apple Watch, on n'arrête pas le progrès), le SwitchBot Acemate analyse vos frappes, vos stats et propose des plans de progression personnalisés. Jeu, set et match l'IA !
L'aspirateur robot qui monte les escaliers, le Dreame CyberX
Dreame a marqué les esprits durant l'IFA en développant sa gamme de produits à une vitesse ahurissante. Le constructeur ne veut plus seulement régner sur le domaine du nettoyage intelligent, mais sur celui de la maison tout entière. La marque a présenté d'innombrables gammes de produits, des lave-vaisselles aux réfrigérateurs, en passant par les caméras de surveillance, les cafetières ou encore les fours. Le constructeur avait réquisitionné un hall pour l'occasion afin de montrer l'étendue de sa gamme.
Dreame étant connu pour ses aspirateurs, ceux-ci ont été mis à l'honneur, et particulièrement le Dreame CyberX. Ce nouveau modèle est en fait composé d'un aspirateur robot et d'une plateforme qui va monter les marches des escaliers pour permettre à l'aspirateur d'atteindre ou de descendre un étage. Le CyberX peut gravir des marches jusqu'à 25 cm de hauteur, peu importe la forme de l'escalier. On a pu voir une démo de l'appareil, et la montée est plutôt rapide. Pas de date de sortie pour le moment, si ce n’est un vague 2026, possiblement au printemps. Il est presque certain que Dreame montrera une version finale lors du CES de Las Vegas en janvier 2026. Rendez-vous est pris !
Le robot de piscine plus léger et moins cher : Aiper Scuba V3
Aiper avait présenté son robot de piscine premium en janvier dernier, le Scuba X1 Pro Max, un modèle imposant pour les propriétaires de larges bassins. Durant cet IFA 2025, la marque américaine ajoute une corde à son arc avec le Scuba V3, et mise sur la légèreté. L'appareil ne pèse pas plus de 7,5 kg, et peut être ainsi soulevé facilement par à peu près n'importe quel membre de la famille une fois le nettoyage terminé. Le constructeur veut ici répondre à un problème fréquemment évoqué par les utilisateurs : le poids bien trop élevé des robots.
Le modèle embarque également un système de détection des objets par intelligence artificielle, qu'il repère grâce à une caméra intégrée à l'avant du robot. Le Scuba V3 s'attaque enfin à la ligne d'eau pour nettoyer les restes de crème solaire et autres déchets qui s'y collent à une vitesse de 1,5 m/s. Là encore, le robot de piscine sera dévoilé plus en détail en 2026 pour une sortie la même année, à l'approche des beaux jours.
Roborock RockMow Z1 : le constructeur rentre dans l'arrière-cour des grands
Alors que la marque ne cesse de perfectionner ses gammes d'aspirateurs robots, elle a décidé dans le même temps de mettre son expertise au service du jardin de ses utilisateurs avec trois nouveaux robots tondeuses.
On s'attardera sur le RockMow Z1, le modèle le plus premium et le plus avancé conçu par le constructeur. Il peut grimper des pentes jusqu'à 80 % et passer des obstacles de 6 cm. Il propose en outre une largeur de coupe de 24 cm, et des lames (en option) permettent d'accéder aux bordures jusqu'à 3 cm. Ce modèle couvre jusqu'à 5 000 m2 de terrain et combine RTK et VSLAM pour la navigation. Une petite machine de guerre pour les plus grands espaces.
Cuisine, salle de bains ou salon : le Mova Mobius 60 a une serpillère pour chaque pièce
Mova a présenté son aspirateur à bras robotisé ou qui monte les escaliers, mais c'est le Mobius 60 qui nous a intéressés. Ce concept, d'ailleurs partagé avec un aspirateur robot de la marque cousine Dreame, embarque trois jeux de serpillères adaptés à différentes pièces. Le sol d'une cuisine n'est pas aussi sale que celui d'une salle de bains, et avant chaque passage un jeu de serpillères adapté sera installé sur le robot lors de son retour aux stands... enfin à la station.
Le procédé est automatique, pour peu que vous ayez bien libellé vos pièces sur la carte d'étage dans l'application mobile. L'idée est séduisante pour perfectionner le nettoyage de chaque pièce, même si le changement de serpillères nous a paru un peu longuet lors de la démonstration présentée sur le stand. Il reste malgré tout quelques mois à Mova pour perfectionner sa copie.
Mammotion LUBA mini AWD LiDAR : le robot tondeuse qui voit triple
Annoncé quelques semaines auparavant, Mammotion a présenté au public et aux visiteurs de l'IFA 2025 son LUBA mini AWD LiDAR, un robot tondeuse équipé du dernier système Tri-Fusion. Plutôt qu'utiliser un simple système RTK, un peu lourd à mettre en place, le constructeur le combine à un LiDAR pour la navigation principale, et à une caméra pour la détection des objets. Le RTK n'est utilisé que pour les corrections et affiner les détails.
Plus qu'un robot tondeuse un peu balourd, c'est une petite voiture avec quatre roues motrices capables de grimper des pentes jusqu'à 80 %. Le LUBA mini AWD LiDAR est déjà disponible dans les magasins, et sera un (joli) cadeau de Noël à vous faire pour entretenir votre pelouse dès le printemps prochain. Aussi, on a appris qu'un module LiDAR sera proposé dès 2026 pour le modèle LUBA 2 AWD. Un prototype a également dévoilé LUBA mini AWD LiDAR, intégrant un second disque pour la coupe des bordures, mais nous n'en savons pas plus pour le moment. Rendez-vous dans quelques mois.
Il asperge, il lave et il racle, l'aspirateur laveur Tineco Floor One S9 Scientist
Après le temps des Artist vient celui des Scientist. Tineco propose un nouveau modèle d'aspirateur laveur, le Floor One S9 Scientist, dont la principale nouveauté est à dénicher du côté de la brosse. Enfin, un peu au-dessus de la brosse, et plus précisément cette buse à l'avant. Celle-ci projette à la demande, en appuyant sur une touche placée sur le manche, une solution détergente qui devrait aider à dégraisser ou ramollir les traces tenaces.
On a pu tester sur pièce, et les résultats sont assez encourageants sur les sauces et autres joyeusetés qui peuvent tomber sur le sol de la cuisine. Pas encore de prix ou de date de sortie annoncée pour cet appareil.
NewLawn Master X : le robot tondeuse qui ramasse les branches d'arbre (entre autres)
Mova propose avec le NewLawn Master X un nouveau concept très inspiré des aspirateurs robot de dernière génération. Le robot intègre un bras articulé et motorisé qui peut ramasser les branches, les jouets des enfants et d'autres obstacles lors de la tonte de la pelouse.
Le bras atteint un mètre de portée pour déplacer les objets, et le constructeur a développé plusieurs accessoires pour multiplier les possibilités. Un concept séduisant, à défaut d'être encore une réalité.
Le RGB MiniLED : l’étape ultime pour sublimer le LCD !
C’est peut-être l’ultime chapitre pour les téléviseurs LCD, et il est fascinant. Longtemps cantonné à un rétroéclairage monochrome (blanc ou bleu), le LCD bascule dans une nouvelle ère avec l’arrivée du rétroéclairage RGB MiniLED. Une technologie qui remplace les LED habituelles par des diodes rouges, vertes et bleues indépendantes, pour produire une lumière plus pure avant même de traverser les filtres de couleurs.
Pourquoi est-ce si important ? Parce que cela permet de repousser les limites du contraste et la luminosité d'abord, mais aussi et surtout de la couverture colorimétrique et du volume de couleurs sur toute l'échelle de luminance (dans les basses comme dans les hautes lumières), tout en tirant en trait — du moins c'est ce que l'on peut espérer — sur le blooming. Avec le RGB MiniLED, on parle désormais d’un LCD capable de rivaliser avec l’OLED sur des critères comme la subtilité des dégradés, le volume colorimétrique à basse luminosité, ou encore la gestion du blooming.
Trois constructeurs ont marqué l’IFA 2025 avec leurs premières implémentations de cette technologie :
- Hisense U9 RGB MiniLED : en avance sur le timing, Hisense est le seul à avoir promis un lancement concret pour 2026. La promesse est séduisante, avec un affichage au rendu quasi-OLED, une luminosité extrême et une gestion fine du local dimming. Petit bémol : l’annonce a été ternie par un malentendu tarifaire : les prix annoncés (dès 1 499 € pour 55") se sont révélés incorrects, issus d’un lancement précipité. S’y ajoutent des zones d’ombre sur la fiche technique, notamment le chiffre contestable du nombre de zones de rétroéclairage. Ce couac ne remet pas en question les immenses promesses du modèle final, qui s’annonce comme l’un des plus grands bouleversements techniques du LCD depuis le passage au MiniLED.
- Samsung MR115F : le voilà, le fameux téléviseur géant « Micro RGB »de Samsung. Son prix ? 30 000 € ! Samsung s’adresse ici au très haut de gamme, mais montre clairement la voie pour ses futurs Neo QLED. Qui sait, peut-être vers une démocratisation dès 2026 ?
- Sony LED RGB : fidèle à son ADN de puriste, Sony a présenté pour la première fois en Europe sa dalle RGB LED, couplée à son traitement XR Backlight Master Drive. L’objectif ? Proposer une alternative haut de gamme à l’OLED, en misant sur une fidélité d’image maximale. Pour l'heure, aucun modèle n'a été annoncé et nous n'avons pas obtenu l'autorisation de capturer photos ou vidéos de la présentation faite par le constructeur nippon.
Valerion VisionMaster Max : un projecteur modulaire et musclé pour les cinéphiles exigeants
Avec le VisionMaster Max, Valerion joue la carte de l’audace. Ce vidéoprojecteur laser RGB de 3 500 lumens ne se contente pas de cocher toutes les cases du haut de gamme (Dolby Vision, IMAX Enhanced, objectif interchangeable, 110 % Rec.2020…).
Il bouscule les standards en intégrant un système de lentilles modulables, un iris mécanique couplé à un traitement HDR dynamique, et une plateforme ultra-complète (Google TV, HDMI 2.1, input lag faible, Wi-Fi 6E…). Un projecteur pensé comme une véritable vitrine technologique, qui pourrait bien séduire les amateurs de cinéma lassés des compromis.
Xgimi Horizon 20 : une montée en gamme qui muscle l’expérience home cinéma
Avec ses nouveaux vidéoprojecteurs Horizon 20, Horizon 20 Pro et Horizon 20 Max, Xgimi signe une belle évolution. Le constructeur mise sur des améliorations nettes en luminosité, en contraste et en précision d’image, avec un modèle Max désormais compatible Dolby Vision, affichant pas moins de 5 700 lumens ISO avec son architecture triple laser RGB et sa nouvelle optique baptisée "X-Master Red Ring". L’évolution était attendue, et elle est à la hauteur.
On regrette toutefois un petit changement de cap sur le design : les nouvelles lignes plus sobres et contemporaines abandonnent le charme vintage de la précédente série Horizon. Dommage pour les nostalgiques, mais ce virage esthétique n’entame en rien l’élan technologique de cette nouvelle génération, qui s’impose comme une alternative de choix face aux ténors du marché.