La smart baby camera de Tapo

La caméra pour surveiller bébé dans son lit, il fallait y penser. TP-Link a dévoilé à l’IFA 2025 la Tapo C840, une caméra de surveillance de nouvelle génération qui mixe double objectif (grand-angle 2K et téléobjectif 1080p), suivi intelligent et détection des pleurs. De jour comme de nuit, elle analyse le sommeil, lance des berceuses et rassure bébé de votre voix d’un clic sur votre téléphone. Cette babycam peut aussi bien se poser sur un meuble que se fixer à un mur ou, mieux, au bout de la potence fournie. Celle-ci permet d'avoir une vue verticale sur le nouveau-né et sa position dans le lit, de prévenir les dangers (drap sur le visage par exemple) et d'activer à distance une veilleuse. Un gadget high-tech qui rassurera aussi bien maman que papa.