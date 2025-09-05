Présents sur le terrain, nos journalistes vous font vivre l’IFA de l’intérieur. Retrouvez ici toutes nos vidéos tournées à Berlin sur le plus grand salon tech d'Europe.
L’IFA, ce n’est pas qu’une avalanche de nouveautés : c’est surtout un gigantesque terrain de jeu où l’on touche, on teste et on découvre la tech qui fera votre quotidien. Chaque vidéo ci-dessous s’accompagne d’un bref décryptage pour situer l’enjeu, et — lorsque c’est possible — d’un lien vers l’article qui va plus loin (techno, usages, limites, prix, dispo). L’idée : vous offrir la bonne info, au bon format, sans blabla.
Dans les coulisses des labos TÜV Rheinland
De l’autre côté du fameux logo TÜV, il y a des chambres anéchoïques, des bancs de charge, des tests de chute et des cycles d’endurance qui n’ont rien d’un long fleuve tranquille. Une immersion instructive dans ces labos où la tech passe son « grand oral ».
IFA, côté back-stage : stands en cours de montage
Avant les keynotes et les vitrines bien léchées, il y a la chorégraphie millimétrée des monteurs. On déambule dans les halls encore bruts, on capte l’ambiance où chaque marque finalise sa scénographie et ses démos. C’est l’envers du décor, celui qui donne la mesure de l’ampleur logistique d’un salon comme l’IFA.
Dreame CyberX : l’aspirateur robot qui monte les escaliers
Le CyberX grimpe de vraies marches, là où tous les robots aspirateurs s’arrêtaient net.