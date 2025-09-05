La ScanWatch 2 peut suivre jusqu’à 35 biomarqueurs, parmi lesquels le sommeil, la santé cardiovasculaire, la respiration ou encore la température corporelle. Grâce au nouvel OS HealthSense 4, les algorithmes sont présentés comme plus précis et plus performants. Ils permettent notamment de mieux détecter les phases de sommeil, y compris le sommeil paradoxal, ou encore d’affiner la prédiction des cycles menstruels.

La nouveauté phare réside dans l’« indicateur de Vitalité », un modèle d’IA qui combine variabilité de la fréquence cardiaque, activité physique, saturation en oxygène et qualité de sommeil. L’utilisateur peut ainsi suivre son niveau d’énergie au quotidien et identifier les causes de fatigue, avec des conseils personnalisés pour améliorer sa récupération.

L’autonomie, toujours importante sur les montres Withings, est annoncée à 35 jours, une performance rare dans le secteur. Ce suivi continu, jour et nuit, permet de capter des fluctuations essentielles, comme celles de la fréquence respiratoire nocturne ou de la température, riches en informations sur l’état de santé global.