La nouvelle ScanWatch 2 s’appuie sur l’intelligence artificielle prédictive pour analyser 35 biomarqueurs. Elle promet une autonomie record de 35 jours et une approche proactive du suivi santé.
- La ScanWatch 2 de Withings utilise l'IA pour analyser 35 biomarqueurs et promet une autonomie de 35 jours.
- Elle introduit un indicateur de Vitalité, offrant des conseils personnalisés sur l'énergie et la fatigue.
- La montre envoie des alertes préventives pour les variations de santé, grâce à la technologie TempTech 24/7.
Les montres connectées Withings, comme la ScanWatch 2, se démarquent des modèles d'Apple, de Samsung ou encore de Huawei en se focalisant sur le domaine de prédilection de la marque : la santé. Ces dernières sont capables de mesurer différents sigaux de santé, mais la marque française, avec une nouvelle version de sa tocante vedette, met en avant une nouvelle approche centrée sur l’IA. Cette dernière sera capable d’analyser en continu les données recueillies et d’alerter l’utilisateur dès les premiers signes de variation inhabituelle. Objectif : transformer la montre en outil de prévention, tout en conservant une autonomie largement supérieure à la moyenne du marché.
Un nouvel OS et des algorithmes pour analyser vos signaux de santé en temps réel
La ScanWatch 2 peut suivre jusqu’à 35 biomarqueurs, parmi lesquels le sommeil, la santé cardiovasculaire, la respiration ou encore la température corporelle. Grâce au nouvel OS HealthSense 4, les algorithmes sont présentés comme plus précis et plus performants. Ils permettent notamment de mieux détecter les phases de sommeil, y compris le sommeil paradoxal, ou encore d’affiner la prédiction des cycles menstruels.
La nouveauté phare réside dans l’« indicateur de Vitalité », un modèle d’IA qui combine variabilité de la fréquence cardiaque, activité physique, saturation en oxygène et qualité de sommeil. L’utilisateur peut ainsi suivre son niveau d’énergie au quotidien et identifier les causes de fatigue, avec des conseils personnalisés pour améliorer sa récupération.
L’autonomie, toujours importante sur les montres Withings, est annoncée à 35 jours, une performance rare dans le secteur. Ce suivi continu, jour et nuit, permet de capter des fluctuations essentielles, comme celles de la fréquence respiratoire nocturne ou de la température, riches en informations sur l’état de santé global.
Prévenir les symptomes avant qu'ils ne se déclarent
Au-delà des mesures classiques, la ScanWatch 2 introduit une logique prédictive. Elle envoie des notifications dès qu’une variation de température, de rythme cardiaque ou de respiration laisse présager un événement de santé. Cela peut concerner aussi bien l’arrivée des règles que les signes avant-coureurs d’une infection virale ou bactérienne.
La montre repose pour cela sur la technologie TempTech 24/7, qui distingue la température corporelle de celle de l’environnement grâce à un capteur de flux thermique. Cette précision permet d’anticiper et d’alerter en temps réel, renforçant l’aspect préventif de l’appareil.
L’application Withings a également été repensée pour offrir une expérience plus personnalisée. Les utilisateurs peuvent mettre en avant les données les plus importantes pour eux et bénéficier de conseils basés sur l’analyse continue de leurs habitudes. La version premium, Withings+, ajoute des indicateurs avancés et la possibilité de faire relire certaines données par des cardiologues. Un abonnement est bien entendu nécessaire pour accéder à l'expérience complète.
Withings ScanWatch 2 : prix et disponibilité
La Withings ScanWatch 2 sera disponible dès le 5 septembre 2025 au prix de 349,95 €, avec trois mois d’abonnement à Withings+ inclus. Un nouveau modèle bleu et argent de 42 mm viendra compléter la collection pour marquer le lancement.