L’Amazfit Active 2 se distingue par ses fonctionnalités spécifiques aux sports de musculation et d’endurance. Elle peut détecter et analyser la fluidité et la stabilité des mouvements lors des exercices de renforcement musculaire, tout en fournissant des évaluations détaillées via l'application compagnon Zepp installée sur le smartphone.

En matière de suivi de santé, la montre analyse la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil, le niveau de stress et la fatigue physique et mentale. Grâce à Zepp Coach, un assistant IA intégré, la montre adapte les entraînements aux besoins de chaque utilisateur. L'Amazfit Active 2 est compatible avec plusieurs applications et appareils externes, dont Strava, Google Fit et TrainingPeaks.