L'Amazfit Balance 2 est une montre connectée à laquelle on peut parler grâce à l'IA embarquée du Zepp OS 5, avec un assistant vocal toujours plus perfectionné. Non contente de proposer plus de 150 sports et exercices, elle inclut maintenant une cartographie qui analyse votre parcours de golf en temps réel. La fonction plongée est également mise en avant, puisque l'appareil est étanche jusqu'à 100 mètres de profondeur. Une amélioration par rapport à la précendente qui affiche une étanchéité de 50 mètres seulement.