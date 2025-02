En effet, la montre Amazfit Bip 6 va disposer d'un large écran carré de 1,9 pouce AMOLED (et non plus TFT) affichant une luminosité de 2 000 cd/m2 et une densité de 302 ppp. La montre affiche un peu moins de 28 grammes sur la balance et est certifiée 5 ATM (pour la natation).

La montre est également capable de suivre pas moins de 140 activités sportives, avec en prime la mesure de la VFC et de la fréquence cardiaque, sans oublier la présence d'un GPS autonome. À cela s'ajoute la présence d'un micro et d'un haut-parleur, sans oublier une batterie de 340 mAh, pour une autonomie de 15 jours environ.