Les spécifications de la future montre connectée Amazfit Bip U dévoilées en ligne

Si la fuite n’a pas dévoilé le prix de l’Amazfit Bip U, elle a néanmoins révélé la date de sortie de la montre en Inde : elle serait fixée au 16 octobre 2020. On peut donc s’attendre à une commercialisation relativement rapide par la suite dans nos contrées, probablement pour les périodes de fêtes.

Quant au prix, on peut estimer qu’il tournera aux alentours de 80€, de façon à rester plus abordable que la Bip S et l’Amazfit GTS qui sont mieux équipées pour un peu plus de 100€.