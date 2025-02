Les montres connectées proposent un affichage plus grand, des capteurs plus précis, et un design plus premium. Elles s'imposent chez les utilisateurs qui pratiquent des sports extrêmes, ou nécessitant des fonctionnalités plus précises.

Ce sont également des modèles de choix pour les personnes soucieuses de leur style, avec de plus amples options de personnalisation. En particulier au niveau du boîtier ou du choix du bracelet.